Cannes 2022: Elvis, Baz Luhrmann, Austin Butler, Tom Hanks e Olivia DeJonge saranno sulla Croisette

Il regista, sceneggiatore e produttore australiano Baz Luhrmann parteciperà al Festival di Cannes 2022 per presentare in anteprima mondiale il suo ultimo film biografico, Elvis. Con lui saranno presenti al festival il protagonista Austin Butler, Tom Hanks e Olivia DeJonge.

Elvis: Austin Butler in una scena

Elvis esplora la vita e la musica di Elvis Presley (Austin Butler), visto attraverso il prisma della sua complicata relazione con il suo enigmatico manager, il colonnello Tom Parker (Tom Hanks). La storia approfondisce la complessa dinamica tra Presley e Parker nell'arco di oltre 20 anni, dall'ascesa alla fama di Presley alla sua celebrità senza precedenti, sullo sfondo del panorama culturale in evoluzione e della perdita dell'innocenza in America. Al centro di quel viaggio c'è una delle persone più significative e influenti nella vita di Elvis, Priscilla Presley (Olivia DeJonge).

Elvis di Baz Luhrmann, prodotto da Bazmark e The Jackal Group, uscirà in Nord America il 24 giugno 2022 e nel resto del mondo dal 22 giugno 2022.

Baz Luhrmann ha fatto la storia al Festival di Cannes essendo l'unico regista a mostrare due lungometraggi in apertura con Moulin Rouge! nel 2001 in concorso e Il grande Gatsby nel 2013. Nel 1992 fa scalpore alla 45a edizione del Festival con il suo primo film, Strictly Ballroom, proiettato nella sezione Un Certain Regard.

La selezione completa del Festival di Cannes 2022 verrà annunciata il 14 aprile.