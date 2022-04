Cannes 2022: Top Gun: Maverick e Tom Cruise nel programma del festival, la conferma ufficiale

Il Festival di Cannes 2022 conferma ufficialmente la presenza di Tom Cruise, che interverrà a Cannes il 18 maggio 2022 per la proiezione di Top Gun: Maverick, in uscita il 25 maggio in Italia e Francia e il 27 maggio negli Stati Uniti. Il Festival renderà a Tom cruise anche un tributo speciale per la sua carriera.

Top Gun: Maverick, Tom Cruise in una sequenza aerea

L'eroe di Top Gun: Maverick tornerà nei cinema di tutto il mondo e Tom Cruise tornerà al Festival di Cannes dove aveva fatto una sola apparizione, il 18 maggio 1992, per Cuori ribelli di Ron Howard, film di chiusura di il 45° Festival. Quella sera aveva assegnato la Palma d'oro al regista Bille August per il suo film Con le migliori intenzioni.

Esattamente trent'anni dopo, il 18 maggio 2022, il Festival di Cannes gli renderà un omaggio eccezionale per tutti i suoi successi. In quel giorno speciale, Tom Cruise avrà una conversazione sul palco con il giornalista Didier Allouch nel pomeriggio e salirà i gradini del Palais des Festivals per la proiezione serale di Top Gun: Maverick, diretto da Joseph Kosinski.

Descritto da Variety come il "blockbuster planetario che Thierry Fremaux sogna dal 2020", Top Gun: Maverick avrebbe dovuto essere uno degli eventi più attesi fuori concorso dell'edizione 2020 prima che l'emergenza sanitaria scompigliasse le carte in tavola.

Il film vedrà il ritorno di Tom Cruise nei panni del pilota di jet, tenente Pete "Maverick" Mitchell, e uscirà nelle sale il 27 maggio, mentre il Festival di Cannes si svolgerà dal 17 al 28 maggio. Il programma completo della kermesse francese sarà rivelato nella terza settimana di aprile.

Diretto da Joseph Kosinski, Top Gun: Maverick è interpretato anche da Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman, Danny Ramirez, Monica Barbaro, Ed Harris e Val Kilmer, che torna nel ruolo di Iceman. La prima mondiale ufficiale di Top Gun: Maverick è prevista per San Diego e, secondo quanto riferito, avrà luogo prima della proiezione di Cannes.