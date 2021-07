Cannes 2021: Noomi Rapace nel teaser dell'horror biblico Lamb

Mentre si apre oggi Cannes 2021, è stato diffuso il teaser trailer di Lamb, horror biblico che segna l'esordio alla regia dell'islandese Valdimar Jóhannsson e vede protagonista la star Noomi Rapace.

Variety ha annunciato l'acquisto dei diritti del film, che si profila come un thriller soprannaturale a sfondo religioso sul modello di The Witch, da parte di A24.

Lamb racconta la storia di una coppia senza figli composta da María (Noomi Rapace) e Ingvar (Hilmir Snaer Gudnason), pastori in una fattoria in Islanda. Desiderando un figlio tutto loro, i due decidono di allevare un agnellino come se fosse loro, indipendentemente dalle conseguenze. Questa prospettiva inaspettata di una nuova famiglia porta loro molta gioia, prima di distruggerli definitivamente.

Noomi Rapace sarà Amleto in una nuova versione "folle e sanguinosa"

"Una sceneggiatura come questa è rara, ho sentito subito che dovevo farlo" ha dichiarato Noomi Rapace a Variety all'annuncio del film. "Non ho mai fatto niente di simile prima e non vedo l'ora di iniziare le riprese e tornare alle mie radici in Islanda".

Qui trovate il programma completo di Cannes 2021.