Noomi Rapace sarà Amleto in una nuova versione "folle e sanguinosa"

Noomi Rapace sarà Amleto nel nuovo lavoro firmato da Ali Abbasi. L'attrice svedese è stata infatti scelta per essere la protagonista del nuovo adattamento di una delle tragedie più celebri di William Shakespeare.

Noomi Rapace in una sequenza del film Uomini che odiano le donne

A distanza di due anni da Border: Creature di confine, film da lui diretto e co-sceneggiato, Ali Abbasi si è rimesso al lavoro per realizzare un'opera che non passerà di certo inosservata. Il suo prossimo progetto rappresenterà infatti una rivisitazione al femminile di Amleto, nella quale sarà Noomi Rapace a recitare la celebre frase "Essere o non essere". L'inedito adattamento si baserà su una sceneggiatura firmata dall'islandese Sjón, firmatario del prossimo lavoro di Robert Eggers, The Northman, mentre della produzione si occuperà Stine Meldgaard Madsen che sta producendo per Meta Film in collaborazione con Boom Films.

Noomi Rapace, nota soprattutto per essere stata la Lisbeth Salander protagonista della trilogia di Millennium, ha commentato così il suo prossimo ruolo: "Amleto è un progetto da sogno nel suo modo più puro ed esplosivo. Ho sperato, sognato, desiderato questo da quando sono un'attrice. Baso questo tanto sul materiale quanto su l'alleanza creativa che lo circonda. Ali, Sjón e Meta sono per me creativi di altissimo livello. Sono veramente coraggiosi e innovativi nei loro diversi ambiti. Affrontare una storia danese con un tocco scandinavo e presentarlo al mondo con questo gruppo di persone è per me un sogno".

Il regista iraniano-danese Ali Abbasi ha invece ammesso che creare la sua versione di Amleto per il grande schermo rappresenta per lui un progetto appassionante, aggiungendo: "Shakespeare ci ha offerto la storia di Amleto. Ora tocca a noi rivendicarla e fare una versione così folle e così sanguinosa da farlo rigirare nella tomba. Rendiamo Amleto di nuovo grande!". Infine, è stato annunciato che le riprese del film avranno inizio nell'autunno 2021.