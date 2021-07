Cannes 2021: Matt Damon in lacrime durante la standing ovation per La ragazza di Stillwater

Matt Damon è apparso emozionato e commosso fino alle lacrime durante i cinque minuti di standing ovation alla fine della proiezione ufficiale de La ragazza di Stillwater, film di Tom McCarthy presentato fuori concorso a Cannes 2021.

La ragazza di Stillwater racconta la storia di Bill (Matt Damon) che arriva a Marsiglia per fare visita alla figlia, la quale è in carcere a causa di un omicidio che sostiene di non aver commesso. Alle prese con barriere linguistiche, differenze culturali e un sistema legale complicato, Bill decide di intraprendere una missione personale per far scagionare sua figlia (Abigail Breslin). Nel frattempo l'uomo, che lavora nel settore petrolifero dell'Oklahoma, stringe un'amicizia con una donna del posto (Camille Cottin) e sua figlia (Lilou Siauvaud), intraprendendo un percorso all'insegna della scoperta personale.

Tom McCarthy ha scritto la sceneggiatura in collaborazione con Thomas Bidegain e Noé Debré. A Cannes il regista ha compiaciuto il pubblico quando gli è stato chiesto di dire qualche parola. Iniziando i suoi ringraziamenti in francese, ha poi aggiunto nel discorso improvvisato:

"Non ho preparato un discorso in francese. Sono sopraffatto dall'emozione di essere qui. Sono stato molto influenzato dal cinema di questo paese e dell'Europa. Ha avuto un impatto enorme sulla mia carriera e sulla mia vita. Essere qui è un sogno che si avvera".