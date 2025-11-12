Call My Agent - Italia 3, il primo incontro tra Camilla e Nicolas nella clip esclusiva

Venerdì 14 novembre debutteranno su Sky, e in streaming su NOW i primi due episodi di Call My Agent - Italia 3. L'acclamata serie Sky Original ispirata al cult francese Dix pour cent torna a raccontare il dietro le quinte del mondo dello spettacolo italiano coi suoi toni ironici e garbati.

Sullo sfondo di una Roma elegante e scintillante, tornano i protagonisti storici Michele Di Mauro, Sara Drago e Maurizio Lastrico, insieme ai loro fidati assistenti interpretati da Sara Lazzaro, Francesco Russo e Paola Buratto. In questa nuova stagione gli equilibri alla CMA sono destinati a mutare, anche perché UBA, la più grande agenzia mondiale, si sta apprestando a sbarcare sul suolo italiano, decisa a spazzare via la concorrenza. Vittorio (Michele Di Mauro), Lea (Sara Drago) e Gabriele (Maurizio Lastrico) sono pronti a combattere per difendere la loro posizione, il tutto nonostante la loro burrascosa vita privata.

La clip esclusiva

La clip esclusiva lanciata da Movieplayer.it celebra l'incontro tra Nicolas Maupas (che interpreta se stesso) e Camilla (Paola Buratto). Quando Nicolas si presenta alla CMA per consegnare a Lea il rinnovo del mandato firmato, in sua assenza si trova a spiegare la situazione alla sua assistente, Camilla. Pierpaolo (Francesco Russo) nota subito il feeling tra i due e canzona la collega, ma non c'è tempo per pensarci: i primi candidati per il nuovo posto da agente stanno arrivando ed è ora di "correre ai ripari".

Assieme ai protagonisti dello show si segnala una pioggia di camei di tanti volti noti: tra i ritorni graditi quelli di Luca Argentero, Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, Stefania Sandrelli, il cast di Romanzo Criminale - La serie, Miriam Leone e Ficarra & Picone. A loro, nella terza stagione, oltre a Nicolas Maupas si aggiungerà anche Gianmarco Saurino.