Call My Agent - Italia 3, il primo incontro tra Camilla e Nicolas nella clip esclusiva

Torna Call My Agent - Italia: per celebrare la divertente serie, giunta alla terza stagione, da venerdì 14 novembre su Sky, ecco una gustosa clip esclusiva.

Una scena di Call My Agent - Italia 3
NOTIZIA di 12/11/2025

Venerdì 14 novembre debutteranno su Sky, e in streaming su NOW i primi due episodi di Call My Agent - Italia 3. L'acclamata serie Sky Original ispirata al cult francese Dix pour cent torna a raccontare il dietro le quinte del mondo dello spettacolo italiano coi suoi toni ironici e garbati.

Sullo sfondo di una Roma elegante e scintillante, tornano i protagonisti storici Michele Di Mauro, Sara Drago e Maurizio Lastrico, insieme ai loro fidati assistenti interpretati da Sara Lazzaro, Francesco Russo e Paola Buratto. In questa nuova stagione gli equilibri alla CMA sono destinati a mutare, anche perché UBA, la più grande agenzia mondiale, si sta apprestando a sbarcare sul suolo italiano, decisa a spazzare via la concorrenza. Vittorio (Michele Di Mauro), Lea (Sara Drago) e Gabriele (Maurizio Lastrico) sono pronti a combattere per difendere la loro posizione, il tutto nonostante la loro burrascosa vita privata.

Call My Agent, la popolare serie francese diventa un film Netflix: George Clooney vola a Parigi per le riprese Call My Agent, la popolare serie francese diventa un film Netflix: George Clooney vola a Parigi per le riprese

La clip esclusiva

La clip esclusiva lanciata da Movieplayer.it celebra l'incontro tra Nicolas Maupas (che interpreta se stesso) e Camilla (Paola Buratto). Quando Nicolas si presenta alla CMA per consegnare a Lea il rinnovo del mandato firmato, in sua assenza si trova a spiegare la situazione alla sua assistente, Camilla. Pierpaolo (Francesco Russo) nota subito il feeling tra i due e canzona la collega, ma non c'è tempo per pensarci: i primi candidati per il nuovo posto da agente stanno arrivando ed è ora di "correre ai ripari".

Assieme ai protagonisti dello show si segnala una pioggia di camei di tanti volti noti: tra i ritorni graditi quelli di Luca Argentero, Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, Stefania Sandrelli, il cast di Romanzo Criminale - La serie, Miriam Leone e Ficarra & Picone. A loro, nella terza stagione, oltre a Nicolas Maupas si aggiungerà anche Gianmarco Saurino.