Call My Agent, la popolare serie francese diventa un film Netflix: George Clooney vola a Parigi per le riprese

George Clooney è entrato a far parte del cast del prossimo film di Netflix Call My Agent! The Movie, le cui riprese sono iniziate a Parigi all'inizio di ottobre.

Clooney ha rivelato la sua partecipazione allo show durante un'intervista con Franck Ragaine, corrispondente di lunga data da Los Angeles per Le Parisien, mentre promuoveva l'imminente uscita di Jay Kelly, il nuovo film di Noah Baumbach, previsto per l'uscita sempre su Netflix il prossimo dicembre.

"Dato che sei francese, ti dirò che sto partendo per Parigi, dove parteciperò alle riprese di Call My Agent la prossima settimana. Non ho esitato un secondo a prenderne parte", avrebbe dichiarato Clooney al quotidiano Le Parisien durante il fine settimana.

Call My Agent, tutto quello che sappiamo sul film

Sappiamo che anche Eva Longoria è in trattative per un ruolo da guest star, anche se Netflix non ha confermato la notizia. La UnbeliEVAble Entertainment, società di Longoria, è comunque già coinvolta nella versione in lingua spagnola della serie di successo per il mercato americano.

All'inizio di settembre Deadline ha confermato la notizia che il film, a lungo discusso, era entrato finalmente in programmazione con il cast originale - guidato da Camille Cottin, Thibault de Montalembert, Grégory Montel, Liliane Rovère, Fanny Sidney, Laure Calamy e Nicolas Maury - che si riunirà per l'occasione.

In seguito era stato anche rivelato che il personaggio di Cottin, Andréa Martel, avrebbe abbandonato la carriera di agente per diventare un'autrice emergente nella versione cinematografica. Pochi giorni prima dell'inizio delle riprese del suo debutto alla regia, i suoi attori protagonisti abbandonano il progetto, costringendola a riunire la sua vecchia squadra e a riaccendere tutte le vecchie amicizie e rivalità.

Call My Agent Italia 3: il team nella nuova stagione

Call My Agent Italia, quando escono i nuovi episodi?

La terza stagione di Call My Agent - Italia, l'acclamata serie Sky Original ispirata proprio al cult francese Dix pour cent, arriverà il 14 novembre in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.

Il nuovo capitolo, di cui è stato diffuso anche un nuovo trailer ufficiale, promette di mantenere il tono brillante, ironico e autocelebrativo che ha reso la serie un successo, continuando a raccontare con intelligenza e sarcasmo il dietro le quinte del mondo dello spettacolo italiano.