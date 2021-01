Calibro 9, clip esclusiva del film di Toni D’Angelo con Marco Bocci

Calibro 9 è stato presentato in anteprima al Torino Film Festival: ecco in esclusiva una clip della pellicola che sarà disponibile a partire dal 4 febbraio sulle principali piattaforme TVOD.

Calibro 9, il film del quale vi presentiamo una video clip esclusiva, è la nuova pellicola del regista Toni D'Angelo con protagonista Marco Bocci. Il film sarà disponibile dal quattro febbraio in prima visione assoluta su Sky Primafila Premiere, Apple TV, The Film Club, Rakuten TV, Chili, #IoRestoInSala e Google Play.

I protagonisti del video esclusivo che potete vedere sopra sono Marco Bocci e Alessio Boni. Quest'ultimo nei panni del commissario Di Leo propone all'avvocato Fernando Piazza (interpretato da Bocci) di diventare i suoi occhi e le sue orecchie all'interno del clan Roncato.

Milano, oggi. Fernando, il figlio di Ugo Piazza, è un brillante penalista cresciuto da sua madre Nelly con l'intento di farne un uomo diverso da suo padre. Ma se in città scompaiono 100 milioni di euro con una truffa telematica, e se il principale indiziato è proprio un cliente dell'avvocato Fernando Piazza, quel cognome non può non avere un peso e portare ad un naturale collegamento. Soprattutto se la società truffata è solo una copertura e, chi c'è dietro, è una delle più potenti organizzazioni criminali del pianeta: la 'ndrangheta. Milano, Calabria, Francoforte, Mosca e Anversa sono solo alcune caselle dello scacchiere su cui Fernando è costretto a giocare la partita per la propria vita... una partita da giocare a tutto campo, impegnativa come il nemico che si trova a fronteggiare.

Calibro 9 è il sequel di Milano calibro 9, il lungometraggio del 1972 diretto da Fernando Di Leo. Il film di oggi vede dietro la camera da presa Toni D'angelo, regista del film noir Falchi. Marco Bocci, Ksenia Rappoport, Michele Placido, Alessio Boni e Barbara Bouchet sono i protagonisti di questa storia, che si propone di tracciare un ponte ideale tra il capolavoro di Fernando Di Leo, Milano Calibro 9 sulla malavita organizzata di fine anni '70, e il contesto criminale della 'ndrangheta di oggi.

La pellicola, presentata fuori concorso alla 38esima edizione del TFF - Torino Film Festival, è prodotta da Minerva Pictures con Rai Cinema, in co-produzione con la belga Gapbusters e sarà disponibile a partire dal quattro febbraio su Sky Primafila Premiere, Apple TV, The Film Club, Rakuten TV, Chili, #IoRestoInSala e Google Play.