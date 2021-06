Alice e Peter, Roubaix-una luce, Calibro 9, RedCon-1, Cadaveri eccellenti e i voti del mese Blu-ray-DVD

Nella nostra rubrica mensile Blu-Ray-DVD, le recensioni di: Alice e Peter, Roubaix, una luce, Calibro 9, RedCon-1 - Army of the dead, Cadaveri eccellenti, Willy Signori e vengo da lontano, Bastardi a mano armata, Saremo felici.

Alice e Peter: Angelina Jolie in un primo piano

L'homevideo non si ferma nemmeno con l'arrivo dell'estate e la nostra rubrica mensile di recensioni DVD e Blu-ray si apre con Alice e Peter, il curioso prequel che racconta le vicende di Alice e Peter Pan prima che diventassero i personaggi che tutti abbiamo conosciuto creati rispettivamente da Lewis Carroll e James M. Barrie. A seguire l'intenso poliziesco francese Roubaix, una luce, e poi un altro poliziesco, ma stavolta italiano, violento e di tutt'altra impostazione come Calibro 9, che richiama al genere in voga negli anni Settanta.

Roubaix, una luce: Léa Seydoux durante una scena

Non manca l'horror con lo zombi-movie Redcon-1 - Army of the dead, poi la riscoperta di un grande film di Francesco Rosi del 1976, Cadaveri eccellenti, premiato con il David di Donatello e ora disponibile in versione restaurata. Restauro anche per Willy Signori e vengo da lontano, cult di Francesco Nuti, poi ancora il recentissimo Bastardi a mano armata e quindi chiusura con un'altra riscoperta di un vecchio film per la prima volta in DVD, ovvero Saremo felici.

Alice e Peter: la recensione del blu-ray

IL FILM. Curioso prequel che racconta di come Peter Pan (prima che finisse sull'Isolachenoncè) e Alice (prima che finisse nel Paese delle Meraviglie) fossero fratelli, Alice e Peter diretto da Brenda Chapman racconta come fu una tragedia a cambiare il corso delle cose. Proprio mentre il loro fratello maggiore David è destinato a un prestigioso college, il ragazzo muore in un tragico incidente. A quel punto Alice e Peter, che spesso si divertivano a giocare con la fantasia, partono per Londra dove sperano di vendere cimeli per aiutare la famiglia. Nel cast Angelina Jolie.

Alice e Peter: David Oyelowo in una scena

IL BLU-RAY. Approdo in homevideo anche in alta definizione per Alice e Peter grazie al blu-ray targato Eagle Pictures. Un prodotto tecnicamente eccellente, anche se stranamente del tutto privo di extra. Il video comunque, come vedremo, è davvero al top, ma anche l'audio in DTS HD 5.1 (stessa codifica per la traccia italiana e quella originale) fa bene la sua parte con un buon coinvolgimento grazie a un appoggio dell'asse posteriore molto frizzante. Nelle scene più frenetiche tutti i diffusori si mettono in moto, anche se a essere più energica nella resa è la colonna sonora piuttosto che gli effetti ambientali, comunque ben riprodotti.

DA NON PERDERE. A colpire è però soprattutto il video. Nel film ci sono molti interni scuri, con bassa illuminazione, eppure il quadro si mantiene sempre compatto, solido e senza sbavature, facendo emergere i dettagli anche dalle ombre, e regalando belle sfumature di luce in ogni occasione. Negli esterni luminosi si può poi ammirare un dettaglio eccellente e un croma forte e rigoglioso, soprattutto nelle scene nella foresta.

I VOTI. Video: 8,5 - Audio: 7,5 - Extra: 2

Alice e Peter: Angelina Jolie e David Oyelowo danzano in una scena

Roubaix, una luce: la recensione del DVD

IL FILM. Affascinante noir che, in una Francia allo sbando, scandaglia gli abisssi dell'animo umano e la miseria del mondo di oggi, Roubaix, una luce è un film firmato da Arnaud Desplechin presentato a Cannes 2019. Protagonista il commissario Daoud, che in mezzo a liti, incendi e numerosi reati che quotidianamente è chiamato a fronteggiare, si ritrova alle prese con l'omicidio di una vecchia donna. Le indagini portano a sospettare di Claude e Marie, le due giovani vicine dell'anziana che sono indigenti e amanti. Ma per farle parlare servirà un interrogatorio serrato e ben coordinato.

Roubaix, una luce: Roschdy Zem e Léa Seydoux in una scena

IL DVD. Roubaix, una luce approda in homevideo con un DVD targato Mustang-No.Mad. Soddisfacente il reparto tecnico, a partire dal video. L'audio in Dolby digital 5.1, presente sia in italiano che in francese, consente comunque un discreto coinvolgimento. Colonna sonora e ambienza chiamano talvolta in causa anche l'asse posteriore, ma la scena sonora non brilla per particolare spazialità, anche se i dialoghi sono comunque puliti e hanno un buon vigore. Unico extra, prima del film parte una presentazione del regista Desplechin in occasione dell'uscita italiana del film (2').

DA NON PERDERE. Come detto, il video è la parte che convince di più, nonostante abbia a che fare con scene quasi sempre scure e problematiche. Il quadro però è più forte delle difficoltà e mantiene sempre una buona solidità, senza particolari sbavature. Il dettaglio resta sempre percepibile e soddisfacente anche sul piano della qualità, con contorni che emergono chiari anche nelle ombre, mentre il nero è profondo e compatto.

I VOTI - Video: 7,5 - Audio: 7 - Extra: 5

Roubaix, una luce: un'immagine del film con Léa Seydoux

Calibro 9: la recensione del blu-ray

IL FILM. Sequel di Milano calibro 9, cult del 1972 di Ferdinando Leo, Calibro 9 di Toni D'Angelo si avvale di un super cast con Marco Bocci, Barbara Bouchet, Michele Placido e Alessio Boni e non ha paura di pigiare sull'acceleratore su sangue e splatter. La storia ruota attorno a una truffa telematica a causa della quale scompaiono 100 milioni di euro. Ma la società truffata è solo una copertura che nasconde la potenza criminale della 'ndrangheta, che per tornare in possesso del denaro scatenerà una vendetta. E rinascerà anche una guerra fra cosche che da tempo si era calmata.

Calibro 9: Michele Placido e Ksenia Rappoport in una scena

IL BLU-RAY. Approdo in homevideo per Calibro 9 anche in alta definizione, con un blu-ray targato Eagle Pictures. Il video è di buon livello, con un dettaglio anche incisivo ed efficace su primi e medi piani, e con qualche pastosità di troppo su alcuni fondali, soprattutto in momenti di luminosità precaria. La resa generale è comunque più che soddisfacente, il quadro si mantiene compatto e anche le panoramiche risultano efficaci. Negli extra solamente il trailer.

DA NON PERDERE. La parte più convincente dell'edizione è l'audio, offerto in DTS HD 5.1 e capace di regalare un ottimo coinvolgimento nelle tante scene frenetiche tra inseguimenti in auto e sparatorie. In queste occasioni fioccano gli effetti panning, i surround sono precisi ed energici, e anche il sub tira fuori i muscoli con un buon apporto dei bassi. L'impatto generale insomma è ottimo e i dialoghi cristallini completano un reparto convincente.

I VOTI. Video: 7,5 - Audio: 8,5 - Extra: 4

Calibro 9: Marco Bocci e Alessio Boni in una scena

Redcon-1 - Army of the dead: la recensione del blu-ray

IL FILM. Film britannico del 2018 approdato ora finalmente direct to video, Redcon-1 - Army of the dead diretto da Chee Keong Cheung parla di una missione di una squadra di forze speciali, inviate in un territorio in cui causa un virus imperversano orde di zombi, per recuperare lo scienziato che sta alla base dell'esperimento andato male e che potrebbe rappresentare la salvezza per l'umanità. Tra sangue, violenze e battaglie corpo a corpo, le sorprese non mancheranno.

Redcon-1 - Army of the Dead: una scena del film

IL BLU-RAY. Approdo in homevideo anche in alta definizione per Redcon-1 - Army of the dead grazie al blu-ray targato Koch Media. Il video è la parte migliore dell'edizione, mentre l'audio, presentato in DTS HD 5.1 sia in italiano che nell'originale, è stranamente troppo piatto per le vicende che scorrono sullo schermo. I dialoghi sono perfetti, il coinvolgimento è discreto come anche l'apertura laterale, ma viste le furiose battaglie e i numerosi spari, ci si aspettava un intervento più continuo ed energico da parte dei surround e dello stesso sub. Negli extra c'è solo il trailer.

DA NON PERDERE. Come detto la parte più convincente è il video, non tanto sul puro dettaglio, che è comunque buono ma non particolarmente incisivo, quanto per la grinta e la ruvidezza fedeli alla fotografia e particolarmente adatti alla vicenda. Gli zombi, i soldati e tutte le ambientazioni offrono anche una buona definizione, ma a colpire è l'aspetto sporco dei video, con un croma lievemente desaturato ma sempre brillante nel riprodurre sangue e particolari horror.

I VOTI. Video: 8 - Audio: 6,5 - Extra: 4

Redcon-1 - Army of the Dead: una scena del film

Cadaveri eccellenti: la recensione del DVD

IL FILM. Premiato ai David di Donatello del 1976 per la miglior regia e il miglior film, Cadaveri eccellenti ritorna in DVD con una versione restaurata. Il film di Francesco Rosi si svolge in Sicilia dove vengono uccisi in sequenza alcuni magistrati. L'ispettore Rogas (Lino Ventura) pensa inizialmente a un regolamento di conti o alla vendetta di qualche innocente ingiustamente condannato, ma finisce per imbattersi in un disegno eversivo organizzato tra i palazzi del potere.

Cadaveri eccellenti: Lino Ventura in una scena del film

IL DVD. Ritorno in homevideo per Cadaveri eccellenti on un DVD CG-Grimaldi che beneficia di un buon restauro. E infatti il video offre un quadro estremamente pulito e privo di segni del tempo, anche se le atmosfere cupe e scure del film non aiutano certo sul piano del puro dettaglio. In alcune scene il quadro resta infatti un po' pastoso, ma la resa complessiva è buona e soprattutto gli elementi in primo piano ben definiti per il formato. Discreto anche l'audio, con un Dolby digital 2.0 pulito e con dialoghi secchi ma dal timbro soddisfacente, mentre l'ambienza è quasi sempre confinata ovviamente sull'asse anteriore.

DA NON PERDERE. L'unico extra è un contributo audio molto interessante (che si sente sullo sfondo di immagini del film), della durata di 21 minuti. Si chiama Dalla voce di Francesco Rosi, e si tratta di sezioni di una conversazione tra Gideon Bachmann a Francesco Rosi registrata a Roma il 4 settembre 1976.

I VOTI - Video: 7,5 - Audio: 7 - Extra: 6,5

Max von Sydow in Cadaveri Eccellenti

Willy Signori e vengo da lontano: la recensione del DVD

IL FILM. Nuova edizione in DVD da Master HD per Willy signori e vengo da lontano, uno dei cult diretti e interpretati da un ispirato Francesco Nuti e risalente a oltre 30 anni fa. Nel film lo stralunato Willy è un giornalista che si occupa di cronaca nera che si ritrova coinvolto suo malgrado in un incidente in cui muore un ragazzo. Quando conosce la fidanzata del defunto, che è anche incinta, mosso dai sensi di colpa Willy si prende cura cura della ragazza. Nel cast Isabella Ferrari, Alessandro Haber e Anna Galliena.

Willy Signori e vengo da lontano: Francesco Nuti in una scena del film

IL DVD. Come detto, quella targata Mustang/RTI è un'edizione di Willy Signori e vengo da lontano tutta nuova realizzata da master HD. E il risultato si vede, perché a parte un paio di spuntinature che appaiono attorno alla mezz'ora, il quadro è immacolato per pulizia, con una buona compattezza di insieme nonostante gli anni sulle spalle del film. Certo, alcune scene come quelle notturne iniziali hanno ancora un'evidente pastosità, ma nel complesso il risultato è buono e il dettaglio soddisfacente. L'audio in Dolby digital 2.0 restituisce dialoghi discreti e un'ambienza ovviamente limitata, che comunque in alcune scene riesce a chiamare in causa anche l'asse posteriore.

DA NON PERDERE. L'unico extra presente si chiama "Madonna... che culo si fa un babbo oggi!", si tratta di un'intervista di 22 minuti a Giovanni Veronesi a cura di Rocco Moccagatta. A parte che è sempre piacevole sentir parlare Veronesi, caro amico di Nuti, il contributo è interessante anche perché oltre a parlare del film offre alcune curiosità sullo stesso Nuti, che da qualche anno si trova ricoverato in una struttura sanitaria con gravi problemi fisici e neurologici, dopo una caduta avvenuta nel 2006.

I VOTI - Video: 7,5 - Audio: 6,5 - Extra: 7

Willy Signori e vengo da lontano: Francesco Nuti e Isabella Ferrari in una scena del film

Bastardi a mano armata: la recensione del blu-ray

IL FILM. Una storia di vendetta ricca di tensione quella diretta da Gabriele Albanesi. Bastardi a mano armata, che vede protagonisti Marco Bocci e Fortunato Cerlino, si apre con Sergio detenuto in Algeria, che viene liberato per l'intervento di uno sconosciuto che in cambio gli chiede una missione: recuperare dei documenti da una casa abbandonata. Solo che una volta sul posto, si accorge che nell'abitazione vive una famiglia composta da Michele, la moglie Damiana e Fiore, la figlia di lei. Ma lui dovrà comunque continuare la missione.

Bastardi a mano armata: una sequenza

IL BLU-RAY. Bastardi a mano armata è disponibile in homevideo anche in alta definizione grazie al blu-ray Eagle Pictures. Buono il video, con un quadro compatto, una lievissima grana e un dettaglio di livello su tutti gli elementi del piano, con immagini più pastose solo su qualche fondale in particolari condizioni di luminosità. L'audio in DTS HD 5.1, che offre dialoghi dall'ottimo timbro e una soddisfacente ambienza generale, ha modo di sfogarsi nelle sparatorie finali, che denotano un efficace intervento dell'asse posteriore e una buona risposta dal sub, fattori che regalano un coinvolgimento particolare in queste sequenze.

DA NON PERDERE. Molto interessante la proposta degli extra. Troviamo innanzitutto un Backstage di 20 minuti decisamente accattivante, perché si concentra esclusivamente sul lavoro sul set e la realizzazione di alcune scene, con regista, cast e troupe impegnati a far quadrare tutto. A seguire ci sono il trailer e il provino di Amanda Campana (3'), la ragazza che nel film interpreta Fiore.

I VOTI. Video: 8 - Audio: 7,5 - Extra: 7

Bastardi a mano armata: una scena

Saremo felici: la recensione del DVD

IL FILM. Prima volta in DVD per Saremo felici, film del lontano 1989 firmato da Gianfrancesco Lazotti, con un cast comprendente fra gli altri Maurizio Ferrini, Jo Champa, Alessandra Martines e Amanda Sandrelli. Al centro della scena quattro personaggi nella Cesenatico invernale, impegnati a vivacchiare, a coltivare grandi speranze e sogni di una vita diversa. Tra questi, c'è chi gestisce una stazione di servizio e sogna di diventare ballerino, ma anche chi non ha voglia di lavorare e sogna amori francesi.

Saremo felici: una scena del film

IL DVD. Prima volta in DVD per Saremo felici, con un prodotto targato Mustang-RTI, che però, al contrario degli altri vecchi film trattati in questa rubrica, non ha beneficiato di un restauro. E anche qui il risultato si vede: il video è invaso infatti da parecchie spuntinature e segni di sporco, soprattutto nelle fasi iniziali, mentre il quadro è piuttosto confuso, piatto, privo di dettaglio e soprattutto nelle sequenze più scure decisamente precario. Va meglio con i primi piani e il croma. Più convincente l'audio, mentre gli extra sono totalmente assenti.

DA NON PERDERE. Come detto, a salvarsi è l'audio, perché il Dolby digital 2.0 risulta non solo pulito, ma anche frizzante e dotato di una certa vivacità, anche se ovviamente la scena sonora è quasi sempre limitata all'asse anteriore. Buona anche la riproduzione delle musiche e privi di sbavature i dialoghi.

I VOTI - Video: 5 - Audio: 7 - Extra: 2