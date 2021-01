Caleb, l'horror arriva gratis in streaming stasera su CG Premiere

Si tinge di rosso il prossimo evento CG Premiere: stasera alle 21.00 il pubblico potrà assistere alla diretta streaming gratuita di Caleb, l'avvincente thriller-horror sovrannaturale diretto e interpretato da Roberto D'Antona, prodotto da L/D Production Company. Il regista e la produzione introdurranno il film prima dello streaming.

Gli eventi esclusivi CG PREMIERE sono gratuiti e ad accesso limitato: è possibile prenotarsi per partecipare allo streaming di Caleb da questo indirizzo , previa registrazione e fino ad esaurimento delle disponibilità. Per chi non può partecipare all'evento in diretta il film è già disponibile On Demand (per il noleggio e l'acquisto digitale), in Dvd e in alta definizione Blu-Ray. Caleb accompagna lo spettatore a riscoprire l'affascinante mondo dei vampiri, attraverso una storia completamente nuova in cui angoscia, erotismo ed eleganza sono sapiente mescolate.

Caleb: Roberto D'Antona durante una scena del film

Rebecca è sulle tracce di sua sorella, una giovane giornalista scomparsa mentre stava indagando su una serie di incresciosi eventi. Le sue ricerche la conducono fino a Timere, un luogo remoto e lontano dal frastuono della quotidianità, un luogo in cui vige il rigore del silenzio e il timore di qualcosa di oscuro. Qui Rebecca incontrerà uno stravagante scrittore e il custode della chiesa del paese, ma soprattutto incontrerà Caleb, un uomo affascinante, ricco ed elegante il cui sguardo tenebroso nasconde un agghiacciante segreto. Ed è proprio in questo luogo, il cui tempo sembra muoversi tra le ombre e la minaccia è sempre all'erta, che presto Rebecca verrà a conoscenza di una terrificante verità e la lotta tra bene e male avrà inizio.

Nel cast Annamaria Lorusso nei panni della determinata e coraggiosa protagonista Rebecca e Roberto D'Antona nei panni dell'affascinante e terrificante Caleb. Il resto del cast è composto da Francesco Emulo, Alex D'Antona, Natalia Moro, Nicole Blatto, Susanna Tregnaghi, Mirko D'Antona, Fabrizio Narciso, Sheena Hao, Erica Verzotti, Mirko, Giacchetti, Carola Tallarico e Giulia Mesisca, oltre a giovanissimi talenti come Danilo Uncino e Alice Bonzani. Alle musiche troviamo Aurora Rochez, al make up e agli effetti speciali Paola Laneve, alla fotografia Stefano Pollastro, in veste di aiuto regista Daniele Ciceri e alla scenografia Erica Verzotti.