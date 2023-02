Bussano alla porta scalza Avatar: La via dell'acqua al box office USA, 80 for Brady secondo

Bussano alla porta bussa alla vetta del box office americano rubando il posto ad Avatar: La via dell'acqua, che scivola in terza posizione dopo un primato di sette settimane.

Dopo sette settimane di primato indiscusso, Avatar: La via dell'acqua perde la prima posizione nel box office USA. A rubargli il posto è il nuovo horror di M. Night Shyamalan, Bussano alla porta, capitanato dalla star Dave Bautista. Il film apre con 14,2 milioni di incasso da 3.643 sale, e una media per sala di 3.897 dollari. Come rivela la recensione di Bussano alla porta, mentre sono in vacanza in una remota baita, una bambina e i suoi genitori vengono presi come ostaggi da quattro sconosciuti armati, che chiedono alla famiglia di fare un'impensabile scelta per scongiurare l'apocalisse. Con limitato accesso al mondo esterno, la famiglia deve decidere a cosa credere prima che sia tutto perduto.

Altra sorpresa al secondo posto col debutto della commedia a sfondo sportivo 80 for Brady, che incassa 12,5 milioni da 2.912 sale e segna una media per sala di 3.195 dollari. Tutto merito delle quattro inossidabili star Lily Tomlin, Jane Fonda, Rita Moreno e Sally Field, che si imbarcano in un rocambolesco viaggio attraverso gli USA per assistere al Super Bowl e incontrare il campione Tom Brady.

Avatar: La via dell'acqua è entrato ora in fase calante, ma ha infranto numerosi record e i 10,8 milioni incassati nel passato weekend contribuiscono a incrementare gli incassi stratosferici, visto che il film è ora a quota 636,4 milioni in patria.

Il Gatto con gli Stivali 2: L'ultimo Desiderio scende al quarto posto. Il cartoon doppiato da Antonio Banderas incassa altri 8 milioni superando i 151 milioni in sette settimane. Ecco la nostra recensione de Il Gatto con gli Stivali 2: L'ultimo Desiderio.

Al quinto posto troviamo un altro debutto, il film musicale BTS: Yet to Come in Cinemas, dedicato all'enorme spettacolo gratuito della band sudcoreana al Busan's World Expo di ottobre, che ha accolto più di 50.000 ospiti.