Bussano alla porta: il poster del nuovo horror di M. Night Shyamalan

Universal Pictures ha svelato il poster italiano del nuovo film di M. Night Shyamalan: la terrificante pellicola apocalittica intitolata Bussano alla porta. Basato sul romanzo horror The Cabin at the End of the World di Paul G. Tremblay, è il primo lungometraggio del celebre regista dopo lo stravagante Old, uscito lo scorso anno.

Nel cast della della pellicola, la cui uscita nelle sale è prevista a inizio 2023, figurano interpreti del calibro di Dave Bautista, Rupert Grint, Ben Aldridge, Nikki Amuka-Bird, Abby Quinn e Jonathan Groff.

Locandina di Bussano alla porta

La sinossi di Bussano alla porta recita: Mentre sono in vacanza in una remota baita, una bambina e i suoi genitori vengono presi come ostaggi da quattro sconosciuti armati, che chiedono alla famiglia di fare un'impensabile scelta per scongiurare l'apocalisse. Con limitato accesso al mondo esterno, la famiglia deve decidere a cosa credere prima che sia tutto perduto.

Il film è diretto da M. Night Shyamalan e prodotto da M. Night Shyamalan, Marc Bienstock e Ashwin Rajan. I produttori esecutivi sono Steven Schneider, Christos V. Konstantakopoulos e Ashley Fox.