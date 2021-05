Buongiorno, mamma!: quinta puntata stasera su Canale 5, le anticipazioni

Buongiorno, mamma! torna stasera su Canale 5 alle 21:40 con la quinta puntata, per un nuovo appuntamento in compagnia del family drama targato Mediaset e di Raoul Bova, Maria Chiara Giannetta e Serena Autieri.

Scopriamo dalle anticipazioni che l'incidente d'auto in cui sono rimaste coinvolte Agata e Sole rischia di avere tragiche conseguenze. Mentre la ragazzina è in condizioni disperate, Guido scopre l'identità del padre del bambino e lo aggredisce, come anticipa il promo della quinta puntata.

Sole ha urgentemente bisogno di sangue, ma l'unica a poterglielo donare è Agata che ha già lasciato Bracciano. Riuscirà a tornare in tempo?

Greta, che ha scoperto di non poter più camminare, sembra tramare qualcosa...

Buongiorno, mamma! è ambientata sul lago di Bracciano ai giorni nostri e racconta la storia della famiglia Borghi, una famiglia normale con qualcosa di speciale.

La fiction ci porta avanti e indietro nel tempo per raccontare ogni personaggio, con le sue gioie e i suoi dolori, con le sfide del crescere e il trovarsi a volte a fare dei passi indietro. È un viaggio coinvolgente tra lacrime e risate, tra passato e presente, ricco di mistero. Un grande racconto familiare dove il percorso di ogni personaggio è un viaggio emozionante alla scoperta di se stessi.

Prodotta da Lux Vide di Matilde e Luca Bernabei per Mediaset, la fiction è diretta da Giulio Manfredonia e Matteo Mandelli, e scritta da Elena Bucaccio con Lea Tafuri e Leonardo Valenti.