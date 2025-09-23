Buongiorno, mamma! 3: anticipazioni della trama della seconda puntata in onda stasera su Rai 1

Torna questa sera, mercoledì 24 settembre, nel prime time di Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity, la terza stagione di Buongiorno, mamma! con protagonista Raoul Bova. Nella seconda puntata Guido scopre nuove verità su Anna, mentre Agata indaga sui segreti di Laura e Sole e Francesca vivono scelte difficili.

Buongiorno, Mamma: Riassunto della prima puntata:

Durante le festività natalizie, Guido decide di riunire la famiglia per annunciare il suo imminente matrimonio con Laura. La notizia arriva anche ad Agata, che, dopo una telefonata di Guido, fa ritorno a casa Borghi. Al suo rientro, Sole la affronta chiedendole i motivi della sua fuga a Londra. Attraverso un flashback, si scopre che Agata aveva avuto un duro scontro con Guido pochi mesi dopo la morte di Anna.

Intanto, Guido apre il diario lasciato da Anna e, turbato, contatta Vincenzo Colaprico. Nel frattempo, Greg chiede a Sole di sposarlo, ma lei rifiuta la proposta. Francesca, dopo un improvviso malore, scopre di essere incinta. Infine, Sole confida ad Agata di aver letto alcuni messaggi appartenuti a sua madre, svelando così un segreto che rischia di cambiare ogni equilibrio.

Anticipazioni della terza puntata: L'arrivo di Mauro da Londra porta nuove tensioni

Guido continua a scavare nel passato di Anna per scoprire la verità sulla sua morte. Le sue indagini lo porteranno a fare una scoperta inaspettata sul matrimonio e sulla sua amata moglie. Nel frattempo, anche Agata è sempre più sospettosa nei confronti di Laura e dei segreti che la donna nasconde.

Francesca deve fare i conti con la sua gravidanza, sostenuta da Karim ma tormentata da un dubbio che non riesce a confessare a nessuno. Jacopo invece, decide di tornare a lavorare nella Onlus. Da Londra, arriva Mauro, il fidanzato di Agata. La sua presenza è legata alla preoccupazione per la loro relazione e non farà che aggiungere ulteriore instabilità al già precario equilibrio della famiglia Borghi.

Il debutto di Sole come supplente nella scuola del padre non parte con il piede giusto: il confronto con Alessandro, il carismatico insegnante di musica, dà vita a immediati contrasti. Laura si ritrova faccia a faccia con segreti sepolti e incontri non previsti, che rischiano di minare equilibri che - evidentemente - non sono così solidi.

Cast di Buongiorno Mamma 3

Nel nuovo capitolo torneranno molti dei personaggi ed interpreti che abbiamo conosciuto nelle due stagioni precedenti affiancati da new entry e recasting: Michele e Jacopo hanno cambiato cambiano volto con nuovi attori al posto di Marco Valerio Bartocci e Matteo Oscar Giuggioli.

Raoul Bova : Guido Borghi

Maria Chiara Giannetta : Anna Della Rosa

Beatrice Arnera : Agata Scalzi

Elena Funari : Francesca Borghi

Ginevra Francesconi : Sole Borghi

Thomas Berger Christensen : Jacopo Borghi

Andrea Condè : Michele "Michelino" Borghi

Domenico Diele : Vincenzo Colaprico

Stella Egitto : Maurizia Scalzi

Serena Iansiti : Laura De Santis

Giovanni Nasta : Greg

Thomas Santu : Mauro Rombi

Kelum Giordano : Karim

Lorenzo Aloi : Alessandro Rama

: Alessandro Rama Nicoletta Di Bisceglie: Lea

Il Calendario di Buongiorno, mamma!

La terza stagione della serie televisiva ideata da Elena Bucaccio, Lea Tafuri e Leonardo Valenti ci farà compagnia per quattro serate, fino al prossimo 8 ottobre.