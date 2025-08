Raoul Bova torna in TV dopo lo scandalo: il promo di Buongiorno Mamma! 3 annuncia che il debutto è vicino

Protagonista involontario dell'estate scandalistica, Raoul Bova torna in TV anche grazie al suo lavoro (oltre che nei servizi di trasmissioni pomeridiane e TG). Con perfetto tempismo, Rai 1 ha deciso di mandare in onda Scusate se esisto!, la commedia con Paola Cortellesi, contro l'ultima di Temptation. Mediaset ha fatto anche meglio, annunciando con un promo l'arrivo imminente di Buongiorno Mamma! 3.

Quando andrà in onda la nuova stagione di Buongiorno Mamma!?

I prossimi episodi della fiction, che vedranno Raoul Bova assoluto protagonista, saranno trasmessi su Canale 5 a partire da settembre. Buongiorno Mamma! 3, dunque, dovrebbe aprire la stagione delle fiction in casa Mediaset, con dei colpi di scena non da poco per gli spettatori.

Gli 8 episodi, che saranno trasmessi nel corso di 4 prime serate, saranno disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity, dove sono presenti tutti gli episodi delle due stagioni precedenti.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Le prime anticipazioni sulla trama di Buongiorno Mamma! 3

Nell'ultima puntata della seconda stagione, Guido porta ad Anna il test di gravidanza che Maurizia aveva mostrato al padre di suo figlio: è un Borghi, ma non è lui, bensì suo padre Elio. Anna ricorda finalmente cos'è successo prima che finisse in coma: era con Maurizia. La donna era andata a casa dei Borghi per incontrare Sole e, dopo aver raccontato ad Anna tutta la verità, Carmine era entrato in casa.

L'uomo aveva prima aggredito Anna facendola finire in coma e poi aveva ucciso Maurizia. Proprio quando Anna ricorda tutto, Carmine la rapisce. La situazione sta per diventare davvero pericolosa, ma Guido e Colaprico salvano la donna e permettono l'arresto di Carmine. Colaprico porta a Sole una lettera di Maurizia indirizzata ad Agata e Sole e la puntata si conclude con il matrimonio tra Francesca e Karim.

Purtroppo la stagione 3 comincerà con una pessima notizia perchè il pubblico dovrà dire addio a uno dei personaggi principali.

Dovrà essere Guido Borghi, interpretato da Raoul Bova, a farsi carico dei figli e delle attività della Onlus. Non rinunciando, almeno per ora, al suo lavoro di preside.

Nella vita quotidiana e nelle situazioni eccezionali, Guido si troverà accanto due donne: Agata (Beatrice Arnera), che deciderà di tornare nella vita della famiglia Borghi, e Laura, la new entry interpretata da Serena Iansiti, una donna che sembra perfetta.

Chi tornerà nel cast accanto a Raoul Bova

Accanto a Raoul Bova, nella terza stagione di Buongiorno Mamma! ci saranno anche gli altri volti storici della serie: Elena Funari (Francesca), Ginevra Francesconi (Sole), Giovanni Nasta (Greg), Kel Giordano (Karim), Thomas Santu (Mauro), Andrea Condè (Michelino). Il personaggio di Jacopo invece non sarà più interpretato da Matteo Oscar Giuggioli ma da Thomas Berger Christensen, mentre Maria Chiara Giannetta tornerà ma non in tutte le puntate.