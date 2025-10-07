Buongiorno, mamma! 3 stasera su Canale 5 con l'ultima puntata: le anticipazioni del 7 ottobre

Nell'episodio finale di Buongiorno, mamma! 3, fervono le nozze, mentre Agata, Francesca e Sole sono di fronte a decisioni irreversibili, prima che l'ultimo segreto di Anna venga svelato.

Questa sera, martedì 7 ottobre, su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity, andrà in onda in prima serata l'atteso gran finale della terza stagione di Buongiorno, mamma! con protagonista Raoul Bova. Nell'ultima e decisiva puntata, il nodo centrale sarà la spiazzante verità che Guido e Vincenzo scopriranno sul passato di Anna, decifrando il codice da lei lasciato.

Il finale di "Buongiorno, mamma! 3": bivii e rivelazioni

L'atteso matrimonio di Guido e Laura è alle porte, con i preparativi in corso, ma l'aria di celebrazione è pervasa da inquietudini latenti e dalla necessità di decisioni cruciali. Agata, ormai consapevole del suo profondo affetto per Guido, si rende conto di non poter più reprimere un amore irrealizzabile. È giunto per lei il momento di procedere, anche se ciò implica distaccarsi dalla sua vita attuale: una scelta ardua, ma determinata.

Drammi e coraggio dei più giovani

I membri più giovani della famiglia si confrontano con le loro complesse vicende sentimentali. Sole si sforza di ricostruire la relazione con Greg, affrontando fraintendimenti e fragilità che mettono a dura prova il loro legame. Michele, da sempre introverso e cauto, trova finalmente la risolutezza di aprirsi con Lisa. Francesca, invece, è tormentata da un segreto insostenibile: la verità sulla gravidanza e l'impulso, mescolato al timore di confessarlo a Karim, mettendo in gioco tutto ciò che ha.

Il cast di Buongiorno, Mamma!

La risoluzione dell'ultimo mistero lasciato da Anna

Mentre i ragazzi cercano la propria direzione, Guido e Vincenzo si dedicano a svelare l'ultimo enigma lasciato da Anna. Decifrando la chiave celata nei suoi messaggi, scoprono una connessione sorprendente, una verità in grado di trasformare completamente la loro visione del passato. Si tratta di un momento di smarrimento e di lucidità, in cui la realtà emerge in tutta la sua schiettezza

Cast di Buongiorno Mamma 3

Nel nuovo capitolo torneranno molti dei personaggi ed interpreti che abbiamo conosciuto nelle due stagioni precedenti affiancati da new entry e recasting: Michele e Jacopo hanno cambiato volto con nuovi attori al posto di Marco Valerio Bartocci e Matteo Oscar Giuggioli.

Raoul Bova : Guido Borghi

: Guido Borghi Maria Chiara Giannetta : Anna Della Rosa

: Anna Della Rosa Beatrice Arnera : Agata Scalzi

: Agata Scalzi Elena Funari : Francesca Borghi

: Francesca Borghi Ginevra Francesconi : Sole Borghi

: Sole Borghi Thomas Berger Christensen : Jacopo Borghi

: Jacopo Borghi Andrea Condè : Michele "Michelino" Borghi

: Michele "Michelino" Borghi Domenico Diele : Vincenzo Colaprico

: Vincenzo Colaprico Stella Egitto : Maurizia Scalzi

: Maurizia Scalzi Serena Iansiti : Laura De Santis

: Laura De Santis Giovanni Nasta : Greg

: Greg Thomas Santu : Mauro Rombi

: Mauro Rombi Kelum Giordano : Karim

: Karim Lorenzo Aloi : Alessandro Rama

: Alessandro Rama Nicoletta Di Bisceglie: Lea

Dove vedere Buongiorno, mamma! stasera

La fiction con Maria Chiara Giannetta andrà in onda in prima serata su Canale 5 alle 21:45 circa, subito dopo La ruota della fortuna e sarà disponibile anche in live streaming su Mediaset Infinity, dove possiamo vedere la terza puntata della terza stagione.