Buongiorno, mamma!: anticipazioni della terza puntata, stasera su Canale 5

Buongiorno, mamma! torna stasera su Canale 5 alle 21:45 con la terza puntata, per un nuovo appuntamento in compagnia di Raoul Bova, Maria Chiara Giannetta e Serena Autieri. Prodotta da Lux Vide di Matilde e Luca Bernabei per Mediaset, la fiction è diretta da Giulio Manfredonia e Matteo Mandelli, e scritta da Elena Bucaccio con Lea Tafuri e Leonardo Valenti.

Le anticipazioni del doppio episodio in onda oggi, mercoledì 5 maggio 2021, vedono Sole alle prese con una gravidanza. Incinta di Federico, la ragazza pensa di poter affrontare tutto da sola, ma Guido (Raoul Bova) è preoccupato che i segreti sul suo passato possano a questo punto venire a galla. Francesca infatti nutre già dei sospetti sul conto della ragazza...

Agata è in contatto con Colaprico: la speranza è che il vicecommissario possa riaprire il fascicolo sulla scomparsa della madre.

A proposito di Agata, c'è qualcuno che la osserva continuamente: è Guido, che la aiuterà anche per un esame. Quello che scoprirà presto, però, potrebbe non piacergli affatto: Agata rappresenta un grande pericolo per tutta la sua famiglia.

Ecco il promo della nuova puntata di Buongiorno, mamma!.

Buongiorno, mamma! è ambientata sul lago di Bracciano ai giorni nostri e racconta la storia della famiglia Borghi, una famiglia normale con qualcosa di speciale.

La fiction ci porta avanti e indietro nel tempo per raccontare ogni personaggio, con le sue gioie e i suoi dolori, con le sfide del crescere e il trovarsi a volte a fare dei passi indietro. È un viaggio coinvolgente tra lacrime e risate, tra passato e presente, ricco di mistero. Un grande racconto familiare dove il percorso di ogni personaggio è un viaggio emozionante alla scoperta di se stessi.