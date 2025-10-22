Buffy, Sarah Michelle Gellar sul ritorno della Cacciatrice in tv: "Ora il mondo ha bisogno di questi eroi"

Sarah Michelle Gellar è tornata a parlare del ritorno di Buffy sul piccolo schermo, ammettendo che non avrebbe mai pensato di tornare sul set per interpretare la Cacciatrice, tuttavia pensa che sia il momento giusto per riportare l'universo creato da Joss Whedon sul piccolo schermo.

L'attrice, intervistata da Variety, ha infatti spiegato che il momento in cui è arrivata sul set è stato un po' surreale.

Un ritorno inaspettato nel ruolo della Cacciatrice

La serie Buffy - L'ammazzavampiri è andata in onda per sette stagioni, concludendosi nel 2003 e Sarah Michelle Gellar ha ammesso che non si sarebbe aspettata di interpretare nuovamente l'eroina nel progetto che, come ha recentemente confermato, non sarà un reboot. L'attrice, che ha dichiarato: "Non era una situazione in cui mi sarei mai immaginata, quindi mi è sembrato decisamente davvero surreale. Ma questo è il motivo per cui non si può mai dire mai, e sono certa di aver detto 'mai' così tante volte".

Sarah nell'episodio finale di Buffy

Sarah ha quindi aggiunto che quanto accaduto ha avuto una certa importanza: "Ho imparato la mia lezione perché sono certa che un giorno qualcuno guarderà le mie dichiarazioni precedenti e troverà tutte le volte in cui ho detto 'No, mai, sono troppo vecchia. Sarebbe Buffy con un deambulatore'".

La nuova serie, prodotta per Hulu, avrà come star la giovane Ryan Kiera Armstrong, tuttavia nel progetto dovrebbe apparire in modo ricorrente Gellar nel ruolo di Buffy.

Perché Sarah ha cambiato idea

La star dello show originale ha spiegato che a farle cambiare idea sulla possibilità di riportare la Cacciatrice sugli schermi è stata la regista e produttrice Chloe Zhao: "Aveva questa idea e la passione con cui parlava della sua idea e del suo show mi hanno fatto capire quanto, ora più che mai, abbiamo bisogno di questi eroi in cui credere".

Sarah ha sottolineato: "Si tratta di un periodo difficile per tutti ora, e penso che le persone si sentano più isolate e sole, e viviamo in una società incredibilmente digitalizzata. Ma, in realtà, più diventiamo tecnologicamente connessi, più stiamo diventando disconnessi e la famiglia che ci troviamo e questi veri momenti sono sempre più importanti".

La protagonista di Buffy ha poi confermato che il nuovo progetto potrà essere apprezzato anche da chi non ha mai visto lo show originale: "Attirerà sicuramente i fan dell'originale e ci saranno sempre degli easter egg perché erano presenti nell'originale... Ma inoltre volevamo introdurlo alle persone che forse non hanno visto lo show".