Buffy: Sarah Michelle Gellar non parteciperà alla serie reboot!

Sarah Michelle Gellar non farà parte del prossimo reboot di Buffy L'Ammazzavampiri. L'attrice ha interpretato la protagonista, che ha dato nome alla serie, in tutte le sette stagioni andate in onda tra il 1997 e il 2003, che ha anche ispirato una serie spin-off dedicata ad Angel. La scorsa estate è stato annunciato il reboot, che ha diviso i fan tra entusiasti e scettici.

Buffy - L'ammazzavampiri segue le avventure di Buffy, una teenager che scopre di essere la prescelta, parte di una lunga generazione di donne selezionate per combattere alcune creature sovrannaturali. Oggi a 16 anni dal finale di serie, la Fox ha intenzione di riportare l'Ammazzavampiri sul piccolo schermo. Joss Whedon, nel ruolo di produttore esecutivo, non ha rilasciato alcun dettaglio sulla trama, anche se si vocifera che la nuova protagonista sarebbe afroamericana. L'unica cosa sicura, al momento, riguarda proprio l'assenza di Sarah Michelle Gellar dal progetto.

Durante un'intervista con The Wrap, l'attrice ha dichiarato che non ha intenzione di tornare nel reboot, visto che ha già detto tutto ciò che doveva dire nel suo personaggio:

"Non ne so nulla, in verità. Penso sia una bellissima storia e sono contenta che venga raccontata di nuovo, spero che la gente la apprezzi. Per quanto mi riguarda, penso di aver raccontato tutto ciò che dovevo raccontare."

A quanto pare, il nuovo punto di vista non ricalcherà minimamente le avventure raccontate da Sarah Michelle Gellar, ma aggiungerà nuovi elementi alla mitologia di Buffy. Anche il protagonista di Angel, e uno dei personaggi ricorrenti della serie di Joss Whedon, ha appoggiato il nuovo progetto un paio di mesi fa. David Boreanaz, infatti, ha dichiarato:

"Andiamo, ragazzi, è una buona cosa. Accettiamolo. Sono molto felice per loro. Vogliono raccontare la storia a una nuova generazione, creando qualcosa di nuovo. Tutti vogliono tornare indietro, rivogliono il passato e io questo lo capisco. Volete rivederci in quei grandi ruoli, ma le cose vanno avanti, le storie evolvono, i tempi cambiano. Credo che sia una grande opportunità per un reboot come questo mostrare a che punto siamo, com'è la società odierna, a che punto è arrivata la tecnologia. Io credo che sia fantastico. Buon per loro, spero che il reboot abbia successo."