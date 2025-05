Buffy, l'ammazzavampiri: i figli degli attori del cast originale hanno partecipato ai provini

La star di Buffy, l'ammazzavampiri Sarah Michelle Gellar ha confessato che alcuni figli dei membri del cast originale della serie tv hanno partecipato ai provini per il sequel.

L'attrice, interprete di Buffy Summers nella serie originale dal 1997 al 2003, sta attualmente sviluppando una serie revival in cui riprenderà nuovamente i panni del personaggio che l'ha resa famosa nel mondo.

Il provino dei figli del cast originale

In una intervista a US Weekly insieme alla co-star Alyson Hannigan, Sarah Michelle Gellar ha raccontato che diversi figli di membri della produzione di Buffy originale hanno partecipato ai provini.

Alyson Hannigan e Sarah Michelle Gellar in una scena di Buffy, l'ammazzavampiri

"Conosco qualcuno che ha fatto un provino per qualcosa nello show. Conosco qualcuno che era nello show e il cui figlio ha fatto il provino per lo show. Conosco alcune persone della serie originale i cui figli si sono presentati" ha raccontato Gellar, mentre la collega rispondeva ironicamente:"Spero solo che non fosse uno dei miei figli". Non sono stati rivelati i nomi degli attori i cui figli hanno partecipato al casting.

La scelta dell'attrice per la nuova Cacciatrice

Alyson Hannigan, interprete di Willow nella serie madre, ha sposato Alexis Denisof, che nella serie interpretò Wesley. Nel frattempo, Sarah Michelle Gellar ha scelto l'interprete della nuova Cacciatrice, Ryan Keira Armstrong, comunicandoglielo tramite videochiamata.

Primo piano di Sarah Michelle Gellar in Buffy, l'ammazzavampiri

"Dal momento in cui ho visto il provino di Ryan, ho capito che era l'unica ragazza che volevo al mio fianco. Avere quel tipo di intelligenza emotiva e talento a una così giovane età è un vero dono. Il bonus è che il suo sorriso illumina anche la stanza più buia" ha dichiarato Gellar.

"Vuoi essere la mia Prescelta?" ha chiesto la star di Buffy, l'ammazzavampiri alla giovane collega, scoppiata immediatamente in lacrime per l'emozione.