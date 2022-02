Melanie Lynskey di Yellowjackets risponde agli attacchi di bodyshaming: "Magro non vuol dire sano"

L'attrice di Yellowjackets, Melanie Lynskey, ha scelto Twitter per rispondere agli attacchi di bodyshaming che ha ricevuto online: 'Magro non vuol dire sano'.

Melanie Lynskey, la star di Yellowjackets, ha recentemente risposto agli attacchi di bodyshaming che ha ricevuto su varie piattaforme social dopo il debutto della serie Showtime, che in Italia è arrivata a fine 2021 su Sky Atlantic.

La Lynskey ha scelto Twitter per rispondere alle persone che le hanno scritto dicendole di essere preoccupate per la sua salute: "La storia della mia vita dalla premiere di Yellowjackets. Voi parlate ma non mi vedete sul mio tapis roulant! Non mi vedete mentre corro al parco con mio figlio! Magro non è sempre sinonimo sano".

Questo tweet arriva poche settimane dopo un'altra rivelazione dell'attrice: la star aveva rivelato che un membro della troupe di Yellowjackets l'aveva criticata per il suo fisico sul set: "Mi chiedevano: Che cosa intendi fare? Sono sicuro che i produttori ti troveranno un personal trainer e ti aiuteranno".

Le co-protagoniste di Melanie Lynskey, Tawny Cypress, Christina Ricci e Juliette Lewis, hanno deciso di sostenere la loro collega inviando anche una lettera ai produttori della serie. A proposito del suo personaggio la Lynskey aveva confessato: "Era molto importante per me che non ci fossero commenti sul mio corpo e non volevo indossare vestiti che mi avrebbero fatta stare male. Ho ritenuto importante che questo personaggio fosse a suo agio e sexy senza che dovesse pensare o parlare del suo corpo, perché voglio che le donne possano guardare la serie e pensare 'Wow! Mi somiglia e nessuno le dice che è grassa'."