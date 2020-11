Alyson Hannigan, che in Buffy - L'ammazzavampiri ha interpretato Willow, ha commentato il triangolo amoroso della serie tv tra Buffy, Spike ed Angel, suggerendo una terza opzione per il personaggio interpretato da Sarah Michelle Gellar.

Da quando Buffy - L'ammazzavampiri è finito, i fan della serie tv hanno confrontato costantemente le proprie opinioni riguardo il legame sentimentale che ha unito Buffy a Spike ed Angel. Nelle scorse ore, su Twitter è intervenuta Alyson Hannigan, che ha interpretato l'amica e alleata di Buffy, Willow Rosenberg, sin dalla prima stagione. L'attrice ha quindi lanciato una "provocazione", parlando di un'ipotetica coppia queer che magari nessuno, fino ad ora, aveva mai preso in considerazione. "In realtà Buffy sarebbe dovuta uscire con Willow", si legge nel post condiviso su Twitter. Insomma, un'ipotesi inedita che entra a far parte del dibattito tradizionale che ogni tanto viene riproposto nel fandom di Buffy, largamente dominato dai vampiri Angel e Spike, con occasionali accenni ai flirt con Slayer Faith e Riley.

Il commento di Alyson Hannigan arriva a pochi giorni di distanza dalle dichiarazioni di Stacey Abrams, attivista politica georgiana ed ex candidata governativa, che ha commentato così il triangolo romantico tra Buffy, Angel e Spike. "Ad essere sinceri, Angel era il ragazzo giusto per Buffy nel momento in cui iniziava a conoscere il suo potere. Spike era invece l'uomo giusto con cui stare mentre raggiungeva il picco del suo potere" aveva twittato Abrams, esprimendo quindi una leggera preferenza per Spike come partner ideale di Buffy ma sottolineando comunque che entrambi gli uomini riflettevano due punti differenti nell'arco di crescita del personaggio di Buffy.

La sua analisi è stata ampiamente elogiata non solo dai fan della serie tv, ma anche dal creatore di Buffy, Joss Whedon, e dall'attrice protagonista Sarah Michelle Gellar.