Buffy l'ammazzavampiri: Sarah Michelle Gellar vorrebbe Zendaya protagonista del reboot

Il ruolo di protagonista in Buffy l'ammazzavampiri ha reso Sarah Michelle Gellar l'icona per un'intera generazione. L'attrice oggi vedrebbe di buon occhio Zendaya come sua erede in un eventuale reboot dello show.

Il concept di Buffy l'ammazzavampiri è nato con il film del 1992, che ha dato vita, a partire dal 1997, da una popolare serie tv. Nel nuovo libro di Evan Ross Katz, Into Every Generation a Slayer Is Born: How Buffy Staked Our Hearts Sarah Michelle Gellar dice la sua su un ipotetico reboot sbilanciandosi su chi potrebbe prendere il suo posto nel ruolo di Buffy: "Io voto per Zendaya."

Tra il suo impegno nel Marvel Cinematic Universe nel ruolo di MJ e il suo imminente coinvolgimento in Dune: Part Two, Zendaya è una delle interpreti più ricercate della sua generazione, il che probabilmente le rende abbastanza difficile trovare il tempo per interpretare un altro ruolo iconico. Tuttavia, per i fan della saga di Buffy la scelta di Zendaya sembra più che adeguata per colei che potrebbe sopportare il peso di una tale responsabilità.

Durante un'apparizione nel podcast On With Mario Lopez l'anno scorso, parlando di un ipotetico ritorno nel ruolo di Buffy, Sarah Michelle Gellar ha ammesso di sentirsi "un po' troppo avanti con l'età, visto che una componente chiave del personaggio di Buffy è il fatto che sia un'adolescente, poiché i mostri erano una metafora degli orrori dell'adolescenza. Penso che la storia si presti, sarebbe interessante vedere come un prescelto affronterebbe la cosa. Non penso di essere io, non credo che dovrei essere io a farlo. Sono troppo stanca e irritabile per riprendere quel lavoro".