Buffy l’Ammazzavampiri: Sarah Michelle Gellar è di nuovo Buffy Summers nella nuova foto dal set

Il ritorno di Sarah Michelle Gellar in Buffy l'Ammazzavampiri è ufficiale: le nuove foto dal set di New Sunnydale a Los Angeles hanno mostrato l'attrice nel ruolo che l'ha resa un'icona pop.

Vestita con un elegante tailleur rosso invece del classico abbigliamento da cacciatrice, Buffy Summers sembra aver cambiato vita dall'ultima volta che l'abbiamo vista affrontare i vampiri. L'uscita di scena della minaccia sovrannaturale potrebbe averle permesso di costruirsi una quotidianità "normale"... fino a un nuovo pericolo.

Una nuova generazione di Cacciatrici

Accanto a Gellar, la giovane Ryan Kiera Armstrong (Star Wars: Skeleton Crew) interpreterà la nuova protagonista. Secondo le teorie dei fan, il suo personaggio potrebbe essere la figlia di Buffy, erede naturale del titolo di Cacciatrice di vampiri. L'attrice ha lasciato intendere che rivedremo anche altri volti noti, bilanciando vecchi personaggi e nuove storie.

Sarah Michelle Gellar looks forever young in Buffy reboot... but her iconic character gets drastic makeover https://t.co/xxSl4SypUf — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 8, 2025

Gellar, anche produttrice esecutiva, ha spiegato che l'obiettivo è aggiornare i temi della serie, esplorando il sentirsi outsider in un'epoca dominata dai social media. La showrunner Nora Zuckerman, insieme alla sorella Lila, è alla guida del progetto, mentre Chloé Zhao (Eternals) dirigerà il pilot e produrrà con la sua casa Book of Shadows.

Una Sunnydale divisa e un nuovo nemico

La trama ufficiale introduce Nova, sedicenne appassionata di libri che scopre di essere una Cacciatrice nella Sunnydale ricostruita, divisa tra la parte storica e quella esclusiva. Durante il "Vampire Weekend", due vampiri - Jack e Shirley - progettano un rituale per creare un esercito di non morti.

Il franchise di Buffy l'Ammazzavampiri è nato nel 1992 come film, per poi esplodere in popolarità con la serie del 1997, durata sette stagioni e affiancata dallo spin-off Angel. Questo revival segna il ritorno di una delle eroine più amate della TV, pronta a conquistare una nuova generazione di spettatori.