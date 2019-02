Buffy - l'ammazzavampiri, la reunion a Portland: ecco le foto e i video

Buffy l'ammazzavampiri è una delle serie cult più amate di sempre e una convention che si è svolta a Portland, Oregon, ha permesso di vedere le foto e i video di una reunion di molti protagonisti delle avventure della cacciatrice. Durante l'evento Wizard World Portland Comic-Con si è infatti svolto un atteso panel a cui hanno partecipato Alyson Hannigan, James Marsters, Alexis Denisof, Nicholas Brendon, Charisma Carpenter, Amy Acker, Amber Benson, Clare Kramer, Julie Benz, Iyari Limon e James Leary.

Sui social, per la gioia dei fan, sono arrivati con grande rapidità gli scatti e i filmati dell'incontro e gli stessi protagonisti hanno voluto condividere con i propri follower tante foto ricordo in cui appaiono di nuovo abbracciati gli interpreti di Xander e Willow, con tanto di "tradimento" con Cordelia, baci in ascensore e tanti sorrisi che hanno di nuovo alimentato la possibilità di un revival dello show creato da Joss Whedon. Lo stesso regista, inoltre, ha commentato in modo ironico la reunion chiedendosi se stessero tutti trascorrendo il tempo insieme senza di lui.

Il creatore di Buffy non era però l'unico assente: all'appello non erano presenti anche la protagonista Sarah Michelle Gellar e David Boreanaz, interprete del vampiro Angel.

Alcuni mesi fa era stata annunciata la notizie che Whedon e la sceneggiatrice Monica Owusu-Breen sono al lavoro su un possibile reboot dello show, tuttavia per ora non sono stati diffusi ulteriori aggiornamenti riguardante il progetto televisivo che dovrebbe mostrare altre cacciatrici in azione.