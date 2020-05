Buffy - L'ammazzavampiri, Joss Whedon: "L'episodio Un corpo freddo nato da una tragedia personale"

Joss Whedon ha recentemente raccontato alcuni retroscena della serie tv Buffy - L'ammazzavampiri, in particolare su un episodio che molti hanno definito uno dei migliori, ovvero Un corpo freddo (The Body), nato da una tragedia personale.

Sarah Michelle Gellar in una scena di Buffy - L'ammazzavampiri, episodio Benvenuti al college

Un corpo freddo, sedicesimo episodio della quinta stagione di Buffy - L'ammazzavampiri, è uno dei momenti più emozionanti e tragici della storia della tv anni '90, in quanto Joyce Summers, mamma della protagonista, muore a causa di un aneurisma improvviso. Joss Whedon ha raccontato a Metro.co.uk di essersi ispirato alla sua vita reale, in particolare alla morte dell'amata madre:

"Mia madre è morta quando avevo ventisette anni, in un incidente automobilistico. Ma sul serio non avevo mai pensato di raccontare quell'esperienza fino alla terza stagione. Quello è il momento in cui Buffy si rende conto di non avere mai affrontato qualcosa di simile. Si tratta per certi versi di un dolore positivo, creato da una situazione particolarmente personale. Così tante persone sono state in grado di affrontare il proprio dolore perché l'hanno visto e ne sono rimasto così scioccato. Quella situazione ha creato un tipo di dolore molto personale, non solo per me ma per molti altri".

Buffy, Nicholas Brendon: "Cosa mi è rimasto della serie? Traumi"

Un corpo freddo è, in effetti, uno degli episodi più toccanti di tutta la serie tv grazie anche all'interpretazione emozionante e memorabile di Sarah Michelle Gellar, come ricorda anche Joss Whedon: "Sapevo che Sarah avrebbe potuto affrontare quelle scene. Quando lavori per molto tempo con lo stesso cast cominci a capire tutto quello che possono riuscire a fare. Questo episodio è sempre così bello che mi spezza il cuore".

Vi ricordiamo che Buffy - L'ammazzavampiri è andata in onda dal 1997 al 2003, con ben 7 stagioni, incentrate su Buffy Sommers (Sarah Michelle Gellar) che scopre di essere la "prescelta", una ragazza dotata di poteri speciali e destinata a combattere contro i vampiri e tutte le creature del male che minacciano la Terra, insieme ai suoi amici Xander e Willow e all'Osservatore Mr. Giles.