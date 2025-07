Buffy, Charisma Carpenter spera di tornare nel sequel: "Sarebbe giusto dare un finale migliore a Cordelia"

Charisma Carpenter ha rivelato di sperare in un ritorno di Cordelia nella serie sequel di Buffy - L'ammazzavampiri che è in fase di sviluppo per Hulu.

L'attrice aveva recitato anche nello spinoff dello show, Angel, e ha rivelato recentemente di aver avuto vari problemi con Joss Whedon, il creatore dell'universo della Cacciatrice.

La speranza di un ritorno di Cordelia

In un'intervista a IGN, l'attrice ha sostenuto che il suo personaggio ha avuto un finale 'ingiusto' e che sarebbe quindi molto positivo poter ritornare sullo schermo. Charisma Carpenter, parlando del ritorno di Buffy - L'ammazzavampiri sugli schermi, ha dichiarato: "Sono così entusiasta per i fan e so che sarà fantastico grazie a chi è coinvolto. Vederlo accadere per i fan mi rende elettrizzata. Spero davvero di essere inclusa, che Cordelia faccia parte di questa nuova storia".

Charisma Carpenter in una scena di Buffy - L'ammazzavampiri, episodio Incubi

Cordelia era stata protagonista di tre stagioni dello show originale con star Sarah Michelle Gellar e poi è entrata a far parte del cast di Angel, dove il personaggio è stato ucciso nella quinta stagione.

L'attrice ha sottolineato: "Cordelia è morta in Angel, non in Buffy. Non so cosa significhi per Cordelia nello specifico, ma spero che la storia la coinvolga, ovviamente, e sarebbe un sogno essere inclusa, e sarebbe semplicemente così poetico se accadesse, e se accadesse con questo gruppo".

Un sogno che può diventare realtà

Carpenter ha sottolineato che ci possono essere molti modi in cui Cordelia potrebbe tornare in scena e che gli sceneggiatori sono incredibilmente creativi. A sostenere la sua idea di un ritorno nello show scritto da Nora e Lilla Zuckerman, con un pilot diretto da Chloé Zhao, c'è anche il modo in cui la giovane è uscita di scena: "L'avevano costruita così a lungo, era cresciuta così tanto, aveva avuto questo percorso notevole, e il fatto che sia uscita di scena in quel modo è sembrato semplicemente così ingiusto".

Sarah Michelle Gellar, poche settimane fa, aveva ammesso che spera di riportare in scena anche personaggi che sono morti nell'universo di Buffy: "Cercheremo di trovare un equilibrio tra nuovi e vecchi personaggi. Il mio sogno è riportare indietro tutti quelli che sono morti, ma dare spazio anche alle nuove storie".