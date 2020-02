Buffy: Anthony Head non esclude un ritorno di Giles nel reboot

Buffy è al centro di un reboot che potrebbe essere prodotto per Fox e Anthony Head ha ora accennato a un possibile ritorno nella storia di Giles, l'Osservatore che ha seguito la Cacciatrice interpretata da Sarah Michelle Gellar nel corso delle avventure vissute nella serie originale.

L'attore, in una recente intervista, ha accennato alla possibilità di un suo ritorno sul set dichiarando: "Sarei felice di riprendere il ruolo di Giles in Buffy. Non so come perchè è invecchiato un po', forse sono a capo degli Osservatori. Ma certamente sarei felice di apparire se me lo chiedessero".

Anthony Head ha inoltre sottolineato che i fan dello show creato da Joss Whedon ha conquistato più di una generazione, esprimendo il suo stupore legato al fatto che Buffy - L'ammazzavampiri non abbia mai vinto Emmy o altri riconoscimenti ufficiali. L'attore ha spiegato: "Spesso dicono che Giles era la figura paterna che mancava nelle loro vite per vari motivi. Penso che sia uno dei motivi alla base della longevità del progetto ed è piuttosto incredibile".

Head ha poi proseguito le sue dichiarazioni spiegando che Whedon aveva intuito il possibile successo della serie, rendendosi però conto che sarebbe stato legato ai commenti degli spettatori, non dal sostegno dei produttori della serie dedicata alla cacciatrice di vampire.