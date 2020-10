Buffy l'ammazzavampiri, Sarah Michelle Gellar: "I miei figli si sono appassionati alla serie"

Sarah Michelle Gellar ha iniziato a far vedere Buffy l'ammazzavampiri ai suoi due figli, di 10 e 8 anni, i quali si sono subito appassionati alla serie tv che ha visto protagonista la loro mamma a partire dalla metà degli anni Novanta.

Buffy the Vampire Slayer: una scena dell'episodio Tabula Rasa

Nonostante sia finito nei primi anni Duemila, Buffy - L'ammazzavampiri continua ad essere una delle serie tv più amate di sempre. Per sette lunghe stagioni, persone da ogni parte del mondo si sono appassionate alle avventure dell'ammazzavampiri più famosa del piccolo schermo e, grazie all'aggiunta della serie nei maggiori cataloghi streaming, anche le nuove generazioni hanno ora l'occasione di recuperare lo show ideato da Joss Whedon. Anche i figli di Sarah Michelle Gellar, ad esempio, hanno iniziato a vedere per la prima volta la serie tv che ha permesso alla loro mamma di diventare famosa a livello internazionale.

Apparsa mercoledì al The Kelly Clarkson Show, l'attrice ha parlato dell'amore dei suoi figli per l'opera soprannaturale. Gellar ha quindi spiegato che sua figlia Charlotte Grace, 10 anni, e suo figlio Rocky James, 8 anni, non avevano mai visto Buffy ed hanno deciso di fare un tentativo mentre erano chiusi a casa all'inizio dell'emergenza sanitaria.

"Abbiamo appena iniziato. Non avevo mai pensato di mostrarglielo", ha ammesso l'attrice 43enne. "Me lo hanno chiesto loro. Stavamo cercando serie per fare binge watching, ed io ero d'accordo, non sapevo nemmeno se gli sarebbe piaciuto ma ora posso dire che gli piace tanto". Sarah Michelle Gellar, che ha avuto i due bambini con Freddie Prinze Jr., si è poi autodefinita come "la più grande delusione del mondo" perché non ricorda certe cose riguardanti le riprese della serie. "Mi fanno sempre domande ed io dico cose tipo 'Non ricordo, dovrò mandare un messaggio a qualcuno per chiedere'". Tuttavia, l'attrice ha spiegato che esiste anche un lato positivo nel guardare lo spettacolo con i suoi figli. "Adesso mio figlio pensa davvero che io sia una forza!", ha detto ridendo.