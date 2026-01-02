Buen Camino: il nuovo film con Checco Zalone supera quota 41 milioni di euro ai box office

Il successo della commedia Buen Camino, con protagonista Checco Zalone, è continuato anche a Capodanno: la commedia diretta da Gennaro Nunziante ha iniziato il 2026 dominando il box office italiano e registrando uno dei migliori 1° gennaio di sempre.

I recenti dati parlano infatti di incassi oltre i 5 milioni di euro grazie alla programmazione in circa 776 saleitaliane.

Gli incassi ottenuti da Buen Camino

Nel giorno di Capodanno, il film che è stato distribuito da Medusa Film ha incassato 5.143.204 euro, con una quota di mercato del 66,2% e una media di 6.628 euro in 776 cinema (dati Cinetel).

Il totale raggiunto da Buen Camino, di cui potete leggere la nostra recensione, è quindi pari a 41.197.191 euro e a 5.110.106 presenze nelle sale.

Buen Camino: Checco Zalone in una sequenza

I dati raggiunti rendono quello della commedia con Checco Zalone il terzo miglior risultato di sempre ottenuto da un film nel primo giorno dell'anno. Davanti al film attualmente nelle sale si collocano solo altri due titoli, interpretati anche in quel caso dal comico pugliese: Tolo Tolo con 8.887.696 euro e Quo Vado? con 7.360.192 euro.

L'accoglienza riservata a Buen Camino ha permesso ad avere un impatto positivo sul mercato cinematografico italiano, registrando una crescita del 41,8% rispetto al Capodanno 2024 e un incremento del 4% rispetto alla settimana precedente.

Cosa racconta la commedia Buen Camino

Il film è prodotto da Marco Cohen, Benedetto Habib, Fabrizio Donvito, Daniel Campos Pavoncelli ed è una produzione Indiana Production con Medusa Film in collaborazione con MZL e in collaborazione con Netflix realizzata da Indiana Production, una società Vuelta.

Al centro della trama c'è un figlio di papà di mezza età che conduce un'esistenza agiata grazie al padre Eugenio Zalone, un ricchissimo produttore di divani. Checco passa le giornate nella piscina delle due ville lussuose, servito da uno stuolo di domestici filippini, insieme alla giovanissima fidanzata, una modella messicana, o in vacanza sul suo yacht in compagnia di amici nullafacenti come lui.

Ma qualcosa manca a Checco: la figlia minorenne Cristal, nome ispirato alle famose bollicine francesi, scomparsa all'improvviso senza lasciare traccia. Chiamato d'urgenza a Roma dall'ex moglie Linda, l'uomo si ritrova per la prima volta ad affrontare le responsabilità della sua paternità mettendosi alla ricerca della ragazzina. Dopo aver corrotto Corina, la migliore amica di Crystal, Checco scopre che la figlia è partita per la Spagna per percorrere da pellegrina il cammino di Santiago di Compostela, 800 chilometri a piedi nel tentativo di dare un senso alla sua vita.

Pur di riallacciare un rapporto con la figlia Checco proverà a compiere l'impresa, percorrendo sentieri assolati, superando montagne fredde e piovose, passando per piccoli paesi sperduti, mangiando quel che capita e dormendo in ostelli fatiscenti e carichi di pellegrini. riuscirà Checco a essere finalmente il padre che Crystal ha cercato per tutta la vita'.