BRZRKR, Keanu Reeves potrebbe dirigere il film?

L'adattamento cinematografico di BRZRKR potrebbe aver trovato il suo regista. Chi? Ma il co-creatore del fumetto da cui è tratto il film, Keanu Reeves. Però una decisione in merito sembra non essere ancora stata presa...

Come riporta Empire, citando un'intervista dell'attore di Matrix e John Wick con il sito Collider, Keanu Reeves potrebbe dirigere il film di BRZRKR, la trasposizione per lo schermo dell'omonimo fumetto che vede la star tra i suoi co-creatori (in collaborazione con Ron Garney, Bill Crabtree, Clem Robins e Rafael Grampá).

"So che sarebbe parecchio lavoro, ma il film che ho diretto, Man of Tai Chi, beh, è successo che ne diventassi il regista perché ero stato parte del suo processo di scrittura, e non volevo che se ne occupasse qualcun altro" ha raccontato l'attore al sito "Mi sono detto 'Oh, okay. Devo dirigerlo questo film!'. E al momento non sono ancora esattamente a quel punto con BRZRKR, dovrei leggere la sceneggiatura. Ma sono anche interessato ad avere un collaboratore e vedere che apporto potrebbe dare al progetto".

BRZRKR, lo sceneggiatore di The Batman si occuperà del film tratto dal fumetto di Keanu Reeves

Al momento pare che lo sviluppo del film stia procedendo senza intoppi (la sceneggiatura di Mattson Tomlin sarebbe ormai pronta), sebbene non si abbiano ancora delle date indicative sul potenziale inizio delle riprese e una sua eventuale uscita.

La storia di BRZRKR segue le vicende di B "un guerriero immortale la cui battaglia attraversa più ere. L'uomo, per metà mortale, per metà un Dio, è stato maledetto e costretto all'utilizzo della violenza anche a costo della sua sanità mentale" si legge nella sinossi dell'opera "Ma dopo aver vagato la terra per secoli e secoli, B potrebbe aver finalmente trovato un rifugio: lavorare per il governo americano per combattere quelle battaglie che sarebbero troppo violente e pericolose per chiunque altro. In cambio, a B sarà concessa l'unica cosa che abbia mai desiderato: la verità sulla sua esistenza perennemente macchiata di sangue... E come porvi fine".