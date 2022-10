Keanu Reeves: la sceneggiatura dell'adattamento del suo fumetto BRZRKR, è completa

Dai social media arriva un aggiornamento sulla lavorazione del live action BRZRZR, action iperviolento targato Netflix tratto dal fumetto della star Keanu Reeves. lo script del film è pronto, come rivela lo sceneggiatore Mattson Tomlin.

Pubblicato da BOOM! Studios, il fumetto BRZRZR, in 12 albi, ha debuttato il 3 marzo 2021. il decimo albo è uscito il 21 settembre. Scritto da Keanu Reeves e Matt Kindt e illustrato da Ron Garney, BRZRKR segue Berzerker, alias "B", un guerriero immortale stanco e furioso che ha combattuto per secoli dopo essere stato condannato a combattere sulla Terra per 80.000 anni. Nel disperato tentativo di porre fine alla sua tortura, B diventa un agente del governo degli Stati Uniti per scoprire segreti sulla sua esistenza e come porvi fine.

Originariamente concepito da Keanu Reeves, il personaggio di B condivide somiglianze con alcuni dei ruoli passati dell'attore, in particolare l'assassino John Wick, oltre ad essere modellato sull'aspetto del divo. Il 22 marzo, Netflix ha annunciato la realizzazione di un film live-action e un adattamento anime, entrambi interpretati da Keanu Reeves e ispirati a BRZRKR.

In attesa di ulteriori sviluppi su BRZRKR, i fan ritroveranno Keanu Reeves nei panni di John Wick nel quarto capitolo della saga, John Wick: Chapter 4, in uscita a marzo 2023.