BRZRKR: il film tratto dal fumetto di Keanu Reeves e Matt Kindt ha trovato il suo regista

Il film tratto dal fumetto BRZRKR, creato da Keanu Reeves e Matt Kindt, ha trovato il suo regista. Le fonti di The Hollywood Reporter hanno infatti rivelato che sarà Justin Lin, già autore di vari film di Fast & Furious, a occuparsi del progetto che sarà prodotto da Netflix.

Cosa racconta BRZRKR

Keanu Reeves sarà coinvolto nel film di BRZRKR come protagonista e produttore, in collaborazione con Stephen Christy di Boom! Studios, Stephen Hamel di Company Films, Ross Richie e Justin Lin, tramite la sua Perfect Storm.

La sceneggiatura è stata firmata da Mattson Tomlin, recentemente autore di The Batman 2. Il progetto è descritto come un'epica saga brutale su un guerriero immortale che lotta per 80.000 anni, vivendo così in varie epoche.

L'uomo, conosciuto solo come 'B', è per metà mortale e per metà semidio, che è stato maledetto ed è costretto a ricorrere alla violenza. Dopo aver vagato sulla Terra per secoli, B potrebbe aver finalmente trovato un rifugio collaborando con il governo americano per combattere le battaglie troppo violente e pericolose per chiunque altro. In cambio B riceverà l'unica cosa che desidera: la verità sulla sua esistenza e su come porvi fine.

I progetti legati al fumetto

Il fumetto creato da Reeves e Kindt nel 2021 racconta la storia del guerriero immortale conosciuto con il nome di Berzeker ed è composto da 12 numeri.

L'opera sembra sia alla base di un film Netflix e due progetti animati che saranno prodotti da Production I.G., di cui per ora non è stata svelata la data di uscita sugli schermi.

La storia è proseguita anche in un romanzo, intitolato The Book of Elsewhere, scritto da Reeves insieme a China Miéville, diventato un bestseller negli Stati Uniti.