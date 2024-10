Bruno Barbieri - 4 Hotel torna stasera su Sky e NOW: la Riviera del Brenta è la quinta tappa

Tra Venezia e Padova si trova la Riviera del Brenta, la tappa di Bruno Barbieri - 4 Hotel nella quinta puntata della stagione 7, in onda in questa domenica 6 ottobre 2024 su Sky Uno e in streaming su NOW.

Dopo la tappa napoletana, Bruno Barbieri - 4 Hotel torna stasera su Sky Uno alle 21:15, in contemporanea in streaming anche su NOW. Il viaggio dello chef alla scoperta delle migliori strutture alberghiere d'Italia si sposta un po' più a Nord in questa domenica 6 ottobre 2024. La quinta puntata di 4 Hotel 7 esplora la Riviera del Brenta, una zona che unisce Padova con Venezia, dove tra il Cinquecento e il Seicento architetti del calibro di Palladio hanno progettato magnifiche dimore, trasformandole in autentici simboli di bellezza e raffinatezza.

Luogo di villeggiatura delle nobili famiglie veneziane, la Riviera è ideale per attività all'aperto come passeggiate, gite in bicicletta e tour in barca, permettendo di esplorare le bellezze del territorio e di respirarne la storia.

Nell'episodio di domenica 6 ottobre 2024 a sfidarsi saranno non a caso quattro hotel storici dove vivere un soggiorno da veri nobili veneziani, con servizi e atmosfere che evocano il fascino di un'epoca passata.

Gli hotel in gara sulla Riviera del Brenta