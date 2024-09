Bruno Barbieri - 4 Hotel a Napoli: le anticipazioni della quarta puntata, stasera su Sky Uno e NOW

Dopo il Lago di Bolsena, Bruno Barbieri - 4 Hotel scende ancora più a Sud e vola a Napoli in questa domenica 29 settembre 2024, naturalmente in prima serata, su Sky Uno e NOW.

Bruno Barbieri - 4 Hotel giunge a metà della sua corsa e per la quarta puntata della stagione 7, in onda stasera su Sky Uno e in streaming su NOW alle 21:15, vola nella città dalle mille anime, tra i palazzi più sfarzosi, i mercati affollati e le chiese barocche. Alla ricerca del volto più autentico e popolare della "capitale del Sud", lo chef sarà come sempre accompagnato dai 4 albergatori in gara.

Bruno Barbieri - 4 Hotel: le anticipazioni di domenica 29 settembre

Napoli è la città dei contrasti, dove il sacro e il profano convivono, dove il caos si mescola alla bellezza, è la città che accoglie e sorprende, invitando chi la visita a scoprirne le diverse sfaccettature, a lasciarsi coinvolgere dalla sua passione e dalla sua originalità. Negli ultimi anni la città ha ulteriormente aperto le sue porte trasformando i suoi palazzi storici in B&B per offrire ai visitatori un'esperienza unica di ogni quartiere: ogni anima di Napoli racconta una storia, e Bruno Barbieri ha voluto vivere queste esperienze in prima persona.

Sarà un viaggio quasi sensoriale per lo chef stellato, ma tra i vicoli della città ovviamente non dimenticherà di essere giudice di una gara tra quattro strutture, questa settimana tutte Bed & Breakfast, e i rispettivi proprietari. Anche nel corso dell'episodio partenopeo della sfida - produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia - le strutture in gara si contenderanno il titolo puntando sul proprio fascino e le proprie peculiarità, mantenendo immutato il meccanismo di successo che ha reso questo show un cult: sarà una gara tra chi riesce a regalare ai clienti i lati più imperdibili e affascinanti di Napoli.

Gli hotel in gara a Napoli

Marco è uno dei soci proprietari del City Soul, un B&B situato nel cuore di Chiaia, il quartiere più elegante e lussuoso di Napoli, un crocevia di energia con piazzette affollate e vicoli animati sia di giorno che di sera. Marco, grande appassionato della sua città e del suo B&B, è sempre presente e si occupa in prima persona dell'accoglienza e del benessere degli ospiti. La struttura, un ampio appartamento, ospita una sala comune e cinque camere da letto, ognuna concepita da uno scenografo e ispirata a un tema distintivo di Napoli.

Mariangela, insieme al marito, è la titolare del B&B Gentile Suite, situato nell'elegante quartiere residenziale del Vomero, zona molto apprezzata e ben frequentata di Napoli. La struttura si compone di sei camere da letto e una piccola area spa disponibile per gli ospiti su prenotazione.

Diego ex commercialista, è il titolare del B&B La Gatta Cenerentola, che gestisce insieme a sua moglie. Il B&B si trova nel Rione Materdei, il quartiere che rappresenta la Napoli più autentica, un tripudio di colori e di profumi tra murales e panni stesi. Grande appassionato di arte, soprattutto di musica, Diego ha dedicato la sua struttura all'opera "La Gatta Cenerentola" di Roberto De Simone. L'appartamento ha una superficie di oltre 400mq e dispone di sei ampie camere da letto ognuna delle quali è dedicata ai personaggi dell'opera musicale.

Roberto è un ex avvocato che una decina d'anni fa ha lasciato la professione per dedicarsi all'ospitalità. Il B&B The Dante House si trova nella bellissima Piazza Dante, una delle più famose di Napoli, nel centro storico della città, vicino al Cristo Velato e a via San Gregorio Armeno. Entrando al Dante House si trovano soffitti alti più di sei metri, con travi in legno e affreschi, arredi fatti a mano e una grande cura per i dettagli. Le sei camere sono spaziose con balconi che affacciano sulla piazza e un arredamento di design.

Bruno Barbieri - 4 Hotel 7 va in onda ogni domenica alle 21:15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go.