Bruce Willis, parla la figlia Tallulah: 'Mi ero accorta da tempo che qualcosa non andava'

Tallulah Willis, la figlia più giovane di Bruce Willis e Demi Moore, ha parlato del lento declino mentale del padre e di come si fosse resa conto già da tempo che qualcosa non andasse.

Nel 2022 la famiglia di Bruce Willis ha annunciato il ritiro dell'attore dal mondo della recitazione per via dell'afasia, complicazione medica che gli impediva di svolgere il suo lavoro. A quanto pare la figlia Tallulah si era accorta da tempo che il padre stesse male, ma aveva evitato l'argomento, come dichiarato in una recente intervista molto personale ai microfoni di Vogue.

"Devo purtroppo ammettere di aver affrontato il suo declino con uno stato di negazione di cui non vado fiera. Mi ero accorta da tempo che qualcosa non andava, ma non volevo accettarlo". Tallulah ha poi aggiunto: "Aveva iniziato a dare risposte sempre più vaghe e il suo udito, già rovinato da Die Hard, era peggiorato col tempo. Ma io l'avevo presa sul personale. Bruce aveva avuto due figli dalla mia matrigna, Emma Heming Willis, e pensavo che avesse perso interesse per me. Anche se questo non poteva essere più lontano dalla verità, il mio cervello di adolescente si torturava con questi ragionamenti sbagliati".

Il 20 marzo scorso Bruce Willis ha celebrato il suo sessantottesimo compleanno con la moglie Emma Heming Willis e l'ex moglie Demi Moore. Il video, postato sui social, ha commosso tutti i fan della celebre star. La moglie di Willis confessa di essersi commossa mentre preparava un montaggio per Instagram per celebrare il compleanno di suo marito:

"Non so perché lo faccio, i video sono come una coltellata nel mio cuore. Ma per quanto mi costi, lo faccio per voi perché so quanto amate mio marito - non piangere, Emma - e questo significa molto per me, quindi grazie."