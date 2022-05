Bruce Willis: Cybill Shepherd ha rivelato il vero motivo per cui non sono mai usciti insieme

Cybill Shepherd ha rivelato il vero motivo per cui lei e la costar Bruce Willis non sono mai usciti insieme nonostante l'attrazione reciproca.

Negli anni '80 Bruce Willis e Cybill Shepherd sono stati protagonisti di una serie di grande successo, Moonlighting, che sfruttava la loro indiscutibile chimica unendo indagini e sentimenti. Nello show Cybill Shepherd e Bruce Willis interpretavano gli investigatori privati Maddie Hayes e David Addison, titolari della Blue Moon Investigations. Soci e amanti nella serie, ma non nella vita come ha spiegato Cybill Shepherd svelando il motivo per cui i due attori non sono mai usciti insieme.

Moonlightning: Bruce Willis con Cybill Shepherd in un'immagine promozionale

In una nuova intervista con Extra, a Cybill Shepherd è stato chiesto di parlare della sua lunga collaborazione con Bruce Willis alla luce del suo recente ritiro dalla recitazione a causa della sua diagnosi di afasia.

"Devo solo dire una cosa su Bruce. Nessun altro è mai stato preso in considerazione per la parte quando è entrato nella stanza", ha detto Shepherd riferendosi al casting di Moonlighting. "La mia temperatura è salita di 10 gradi. Questo significava due cose per me: una, ero molto attratta da lui, due, non avrei mai agito di conseguenza, perché eravamo entrambi molto attratti l'uno dall'altra".

Shepherd ha aggiunto: "Vorrò sempre bene a Bruce".

Nel suo libro di memorie pubblicato nel 2000, Cybill Disobedience, Shepherd ha parlato di un periodo scritto di un periodo in cui lei e Willis hanno avuto davvero la tentazione di uscire insieme per via dell'attrazione reciproca. L'attrice a un certo punto ha chiesto: "Faremo qualcosa per questo o cosa?" Quindi, lui si è recato nel suo appartamento e, come ha detto lei, "non è passato molto tempo prima che ci succhiassimo la faccia con passione". Ma hanno avuto dei ripensamenti sull'idea di portare avanti la relazione perché stavano ancora lavorando insieme. "Non abbiamo mai finito quello che abbiamo iniziato", ha scritto.

Bruce Willis, il messaggio di Matthew Perry: "Sei sempre fortissimo, mica come il film che girammo insieme..."

Cybill Shepherd ricorda anche le numerose liti col collega sul set di Moonlighting. "Oh sì, abbiamo litigato tutto il tempo", ha detto in un'intervista con la Television Academy Foundation. "E quello era parte della preparazione, quindi era reale."

In una dichiarazione a Entertainment Weekly nel 2005 l'attrice ha spiegato: "Ricordo che a un certo punto dello show eravamo arrivati ​​al punto in cui ci odiavamo. Era comunque una serie molto instabile, ma è anche ciò che l'ha resa fantastica".