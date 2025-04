Bruce Springsteen: Jeremy Allen White canta Born to Run nel primo sguardo al biopic Deliver Me From Nowhere

Anche il film biografico sul Boss Deliver Me From Nowhere tra le anticipazioni più attese del CinemaCon di Las Vegas, a interpretare Springsteen la star di The Bear che svela le sue doti canore.

Jeremy Allen White ha dimostra al pubblico del CinemaCon di Las Vegas di essere un perfetto Bruce Springsteen nel primo sguardo al biopic Deliver Me From Nowhere, sfoggiamndo le proprie doti canore nel trailer dove si esibisce in una tiratissima Born to Run.

"È stato incredibile, impegnativo, un sogno che si è avverato. Mi sento davvero fortunato. Abbiamo avuto tutti la benedizione di Bruce. Il film racconta la storia di un momento cruciale, Bruce che lotta per conciliare le pressioni del successo con il suo passato" ha detto White.

Jeremy Allen White abbraccia il vero Bruce Springsteen

Il contenuto del trailer

Il trailer montato in esclusiva per il pubblico del ComicCon si è aperto con l'attore nei panni di Bruce Springsteen in un parcheggio del New Jersey, mentre prova una Chevy 305. "So chi sei", gli dice il rivenditore, sporgendosi verso la finestra. Springsteen sorride e dice: "Questo fa di te uno di noi".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

La star di Succession Jeremy Strong interpreta Jon Landau, manager e confidente di Springsteen che, nei primi anni '80, che lo aiutò a ignorare il rumore della fama e delle aspettative per approfondire la sua arte. Un montaggio di esibizioni spettacoli del giovane Springsteen si alterna alle immagini della sua famiglia, mostrando un padre (interpretato dall'interprete e creatore di Adolescence Stephen Graham) determinato a crescere un combattente e una madre che cerca di insegnargli compassione e grazia.

"Quando Bruce era piccolo, aveva un buco nel pavimento della sua camera. Un pavimento che dovrebbe essere solido, dovresti poterci stare in piedi tranquillamente. Bruce non ce l'aveva", dice Jon Landau in voiceover. "Bruce è un riparatore. Quello che sta facendo con questo album è riparare quel buco nel pavimento. Riparare quel buco in se stesso. Una volta fatto questo, riparerà il mondo intero".

Il filmato si conclude con un'emozionante esibizione dal vivo della canzone più iconica di Springsteen, Born to Run. Jeremy Allen White ripropone il canto rauco di Springsteen scuotendo i capelli inzuppati di sudore sul palco per poi far cadere la sua chitarra elettrica sul pavimento con lui.

Deliver Me From Nowhere arriverà nei cinema alla fine del 2025.