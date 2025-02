Jeremy Allen White ha rifiutato il film Sgt. Rock?

Il film Sgt. Rock non ha ancora trovato il suo nuovo protagonista dopo la rinuncia di Daniel Craig e, secondo alcune indiscrezioni, Jeremy Allen White avrebbe rifiutato la parte.

Il nuovo progetto targato DC Studios verrà diretto da Luca Guadagnino e il regista italiano è attualmente impegnato nello sviluppo del lungometraggio.

La rinuncia di Daniel Craig

Il sito di The Hollywood Reporter, alcuni giorni fa, aveva svelato che Daniel Craig avrebbe rinunciato a essere coinvolto come protagonista di Sgt. Rock, anche se non è stato confermato il motivo della sua scelta. Alcune fonti vicine alla star avrebbero sostenuto che ci fossero degli ostacoli legati agli impegni di Craig e di sua moglie Rachel Weisz, mentre altre persone hanno dichiarato alla testata che l'attore avrebbe perso l'interesse nei confronti del ruolo dopo i risultati non all'altezza delle aspettative ottenuti da Queer.

James Gunn e Peter Safran, tuttavia, hanno recentemente dichiarato che Craig non è mai stato coinvolto nel film.

Il rifiuto della star di The Bear

Jeremy Allen White era stato indicato come il possibile protagonista di Sgt. Rock e Jeff Sneider aveva rivelato online che gli era stata offerta la parte. Il reporter aveva tuttavia anticipato che la star di The Bear sembrava avere qualche problema ad accettare a causa di questioni legate al salario e a impegni presi in precedenza.

Allen White ha rifiutato il film DC

Sneider, riportando la notizia che Jeremy non sarà la star del film, ha sostenuto che forse la decisione è stata presa "perché non voleva essere la seconda scelta in occasione del suo primo film tratto dai fumetti di cui avrebbe potuto essere il protagonista".

Le riprese di Sgt. Rock dovrebbero avvenire in estate, anche se attualmente non c'è alcun dettaglio confermato e il casting non è ancora stato completato.

La sceneggiatura, invece, è stata firmata da Justin Kuritzkes, che ha già scritto film come Challengers e Queer.