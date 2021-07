Britney Spears: il documentario sulla sua vita ottiene una nomination agli Emmy

Framing Britney Spears, il documentario realizzato dal New York Times che ripercorre la vita e la carriera dalla popstar, ha ottenuto una nomination agli Emmy.

La candidatura nella categoria Miglior Documentario arriva in un periodo molto complicato per la cantante che sta lottando per porre fine alla tutela legale.

Il documentario diretto e prodotto da Samantha Stark e scritto da Liz Day ha debuttato sugli schermi televisivi a febbraio e Framing Britney Spears ha immediatamente ottenuto molta attenzione da parte dei mezzi di comunicazione e dei fan. Il progetto ripercorre infatti l'ascesa verso il successo della giovane star, seguendo poi i problemi personali che hanno portato alla tutela legale affidata al padre. Framing Britney Spears, inoltre, dava spazio al movimento #FreeBritneySpears che ha preso il via nel 2019 nel tentativo di "liberare" la star dal controllo di Jamie Spears.

Stark, parlando della situazione, aveva dichiarato: "Britney è al centro di un accordo legale molto restrittivo, ideato per le persone che non possono comunicare o prendere decisioni in modo autonomo. Volevamo realmente esaminare la questione perché pensavamo non fosse stata esaminata in profondità dai giornalisti".

Britney Spears ha parlato al giudice Brenda Penny di quanto le è accaduto il 23 giugno, non esitando a commentare in modo molto duro il controllo che sta subendo a causa delle decisioni del padre e del suo staff.

Dopo le sue parole il manager Larry Rudolph ha annunciato che non si occuperà più della carriera della cantante, e anche l'avvocato Samuel D. Ingham III e Bessemer Trust, che si occupa degli aspetti legali, sembrano aver deciso di non essere più coinvolti nella tutela.

