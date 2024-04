Brigitte Bardot Forever: una clip esclusiva del film di Lech Majewski, al cinema dal 18 aprile

Arriva nelle sale italiane il 18 aprile Brigitte Bardot Forever, nuova fatica del regista, scrittore e pittore polacco Lech Majewski, distribuito da CG Entertainment in collaborazione con Cinema Beltrade - Barz and Hippo. Movieplayer.it vi anticipa in una clip esclusiva l'atmosfera del film, adattamento del più famoso romanzo dello stesso Lech Majewski, Brigitte Bardot the Wonderful, opera in cui confluiscono i ricordi della sua infanzia e della sua giovinezza.

Al centro di Brigitte Bardot Forever, opera visivamente potente, troviamo un "giovane Telemaco" alla ricerca del padre. Il ragazzo affronterà un viaggio nel paese delle meraviglie e a fargli da guida saranno i suoi idoli: i Beatles, il Santo-Roger Moore, Raquel Welch, Liz Taylor e ovviamente lei, Brigitte Bardot.

Brigitte Bardot Forever è un omaggio al cinema, alla cultura pop e al potere dell'immaginazione. In fase di creazione del progetto, il regista si è rivolto a Brigitte Bardot che ha approvato l'uso della sua immagine, la sceneggiatura, nonché la scelta dell'attrice che la interpreta, Joanna Opozda.

Brigitte Bardot: "Il movimento #MeToo è ipocrita e ridicolo"

La sinossi

Dai Beatles a Brigitte Bardot, le grandi icone pop del cinema e della musica, fanno da guida al giovane Adam in un viaggio alla ricerca del padre misteriosamente scomparso. Metà del XX secolo nella Polonia comunista. L'adolescente Adam (Kacper Olszewski) vive con la madre (Magdalena Rózczka) e attende da sempre il ritorno del padre, disperso dopo la Seconda guerra mondiale. Quando la polizia segreta irrompe nella sua abitazione e tormenta la madre, Adam si rifugia in un cinema che proietta Il disprezzo di Godard e si ritrova catapultato nelle stanze private di Brigitte Bardot (Joanna Opozda). Il misterioso hotel è abitato da affascinanti personaggi sia di fantasia sia reali. Adam si ritrova così accompagnato da Marlon Brando, Cézanne e i Beatles nella ricerca di suo padre.