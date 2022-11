Lech Majewski a Torino per l'anteprima nazionale di Brigitte Bardot Forever il 4 novembre

Il regista Lech Majewski presenta in anteprima per l'Italia il suo ultimo film, Brigitte Bardot Forever, venerdì 4 novembre alle ore 20.30 al cinema Massimo di Torino; l'evento è organizzato da Art Site Fest 2022 in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema in occasione della retrospettiva I colori dell'arte. Omaggio a Lech Majewski, che proseguirà il 12 novembre la proiezione di Valley of the gods e il 14 novembre con I colori della passione.

Accompagnato da Domenico De Gaetano, direttore del Museo Nazionale del Cinema, e da Domenico M. Papa, direttore artistico di Art Site Fest, Lech Majewski dialogherà con il pubblico al termine della proiezione di BRIGITTE BARDOT FOREVER. BRIGITTE BARDOT FOREVER sarà prossimamente distribuito al cinema da CG entertainment.

IL FILM

Un omaggio al cinema e al potere dell'immaginazione. Lech Majewski (I colori della passione, Onirica, Valley of the gods) adatta il suo più famoso romanzo, "Brigitte Bardot the Wonderful", opera in cui confluiscono i ricordi della sua infanzia e della sua giovinezza, e tutto ciò che la Polonia significava per lui.

SINOSSI

Dai Beatles a Brigitte Bardot, le grandi icone pop del cinema e della musica, fanno da guida al giovane Adam in un viaggio alla ricerca del padre misteriosamente scomparso. Metà del XX secolo nella Polonia comunista. L'adolescente Adam vive con la madre e attende da sempre il ritorno del padre, disperso dopo la Seconda guerra mondiale. Quando la polizia segreta irrompe nella sua abitazione e tormenta la madre, Adam si rifugia in un cinema che proietta Il disprezzo di Godard e si ritrova catapultato nelle stanze private di Brigitte Bardot. Il misterioso hotel è abitato da affascinanti personaggi sia di fantasia sia reali. Adam si ritrova così accompagnato da Marlon Brando, Cézanne e i Beatles nella ricerca di suo padre.

L'OMAGGIO DI TORINO A LECH MAJEWSKI

Oltre alla retrospettiva organizzata al cinema Massimo, da settembre l'ottava edizione di Art Site Fest (direttore artistico Domanico M. Papa) ospita a Palazzo Madama BRUEGEL SUITE, la video installazione di Lech Majewski tratta dal film "I colori della passione", composta da più schermi sui quali è ricostruita la scena del dipinto di Bruegel. Allestita per la prima volta alla 54a Biennale di Venezia, questo incredibile mosaico digitale è stato presentato in molte prestigiose sedi come il Louvre o Romaeuropa Festival. In occasione di Art Site Fest 2022 e in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema, BRUEGEL SUITE è allestita nella Sala Staffarda di Palazzo Madama. L'installazione è curata da Domenico Maira Papa e Marika Vicari. Nell'ambito di Artissima, al Book Corner sabato 5 novembre alle 18.00 Lech Majewski sarà presente all'incontro con il pubblico on occasione delle presentazioni di Art Site Fest. Maggiori info qui.

I film di Lech Majewski - "Il Giardino delle delizie", "I colori della passione", "Onirica", "Valley of the gods" e "Brigitte Bardot forever" - sono distribuiti in Italia da CG Entertainment.