Bright Star: le riprese della scena finale del film si svolsero a Roma

Le riprese della scena finale di Bright Star si svolsero a Roma, nei pressi di Piazza di Spagna, dove Keats visse per un anno e si spense nel 1821.

Il corteo funebre di Keats è stata l'ultima sequenza delle riprese di Bright Star, l'unica filmata a Roma nonché l'unica scena della pellicola a non essere girata nel Regno Unito. Il poeta inglese alloggiò nella celebre casa in Piazza di Spagna, al civico 66, per meno di un anno.

Una scena del film Bright Star, presentato in concorso a Cannes 2009

Ora l'abitazione ospita un Memorial dedicato a lui e ad altri due illustri poeti inglesi: Shelley e Byron. John Keats era nato a Londra il 31 ottobre 1795, consumato dalla tisi, si spense tra le braccia dell'amico pittore Joseph Severn nella casa affittata in Piazza di Spagna, presso la scalinata di Trinità dei Monti, a Roma, il 23 febbraio 1821.

La trama della pellicola si concentra sugli ultimi tre anni di vita del poeta britannico, Ben Whishaw interpreta Keats, mentre Abbie Cornish recita nei panni della sua musa: Fanny Brawne. Il titolo del film è tratto da un sonetto di Keats intitolato Bright star, would I were steadfast as thou art, che il poeta scrisse durante la sua relazione con Fanny.

Una sequenza di Bright Star, presentato in concorso a Cannes 2009

Bright Star ha ottenuto recensioni positive da parte della critica ed è stato accolto positivamente anche dal pubblico. Rotten Tomatoes riferisce che l'83% su 175 critici ha dato al film una recensione positiva, con un punteggio medio di 7,26 / 10. Il consenso critico del sito web recita: "La regia di Jane Campion è raffinata come la sua sceneggiatura e la regista riesce ad ottenere il meglio dal suo cast in questo sottovalutato dramma d'epoca."