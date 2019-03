Brie Larson e Samuel L Jackson imitano Lady Gaga e Bradley Cooper!

Captain Marvel sta arrivando nelle sale di tutto il mondo e Brie Larson e Samuel L. Jackson hanno portato in tv una loro piccola versione di Shallow, interpretata da Lady Gaga e Bradley Cooper in A star is born.

Durante un'intervista al The Jonathan Ross Show, i due volti del nuovo capitolo della Marvel sono stati sfidati nel portare in scena una breve imitazione della canzone vincitrice dell'Oscar. Lady Gaga è stata al centro del gossip anche nell'ultima puntata di Jimmy Kimmel Live, dove ha negato qualsiasi deriva romantica tra lei e Bradley Cooper. Ad alimentare le voci del flirt, già sulla bocca di tutti da tempo, era stata l'infuocata performance di Shallow agli Oscar:

Captain Marvel, scritto e diretto da Anna Boden e Ryan Fleck, racconta le origini della storia della pilota Carol Danvers, destinata a diventare una delle più potenti eroine dell'universo quando la Terra si ritrova alle prese con una guerra galattica tra due razze aliene.

Ambientato negli anni '90, Captain Marvel è la prima pellicola Marvel standalone dedicata a un'eroina. Oltre al premio Oscar Brie Larson e Samuel L. Jackson, nel cast ci sono Ben Mendelsohn, Lashana Lynch, Gemma Chan, Algenis Perez Soto, Rune Temte, Mckenna Grace e Jude Law. Inoltre Clark Gregg sarà l'Agente Phil Coulson, Lee Pace Ronan l'Accusatore e Djimon Hounsou il mercenario Korath.