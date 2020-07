Brie Larson conferma di aver fatto un provino per Star Wars e Terminator

Prima di entrare a far parte ufficialmente del Marvel Cinematic Universe come Captain Marvel, Brie Larson ha tentato di far parte di altri importanti franchise cinematografici sostenendo il provino per Star Wars, Terminator e anche Hunger Games, ovviamente senza successo.

Unicorn Store: un primo piano di Brie Larson

L'argomento è saltato fuori nel corso del primo video di Brie Larson per il suo canale Youtube, durante il quale la giovane attrice ha raccontato della sua carriera e di alcuni dei provini sostenuti prima del successo nell'universo cinematografico Marvel:

"Ho fatto il provino per Star Wars. Ho fatto il provino per Hunger Games, ho fatto il provino per il riavvio di Terminator. In realtà stavo pensando al riavvio di Terminator proprio oggi perché ho una gomma a terra e ho pensato 'Oh, l'ultima volta che ho avuto una gomma a terra è stato quando stavo guidando per andare a fare il mio provino per Terminator'. Ho bucato la ruota e non ho neanche ottenuto il lavoro".

Nonostante il fallimento di tutti questi provini, Brie Larson ha comunque ottenuto un ruolo di rilievo come Captain Marvel, ma essendo molto fan del franchise Star Wars per lei deve essere stata comunque una piccola delusione.

Brie Larson, fan di Animal Crossing, svela un dettaglio "sporco" della vita in quarantena

Dopotutto, però, Brie Larson continua a condividere il suo amore spassionato per la saga, condividendo spesso post sui suoi profili social e ora ha deciso di parlare ancora di più con i suoi fan aprendo il suo canale Youtube personale: "YouTube è il posto dove ho imparato così tanto. Che sia dall'usare la stampante a guardare cose tipo come essere un'attivista premurosa. Questo è il posto dove parlare di cose che sono importanti e che contano".

Ricordiamo che Brie Larson sarà impegnata con il sequel dedicato al suo personaggio Captain Marvel, la cui uscita è prevista per l'8 luglio 2022.