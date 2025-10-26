Brie Larson nostalgica del tour con Jesse McCartney: "Un sogno davvero bizzarro"

Ospite del podcast Not Gonna Lie, Brie Larson ha ripercorso alcune fasi della sua lunga carriera, tornando indietro ai primi anni 2000, quando si unì al tour musicale di Jesse McCartney.

Nel 2003, Brie Larson entrò a far parte della famiglia di Disney Channel prima di firmare un contratto discografico e pubblicare l'album Finally Out of P.E. e partecipare in seguito al tour di McCartney.

Brie Larson ricorda il tour musicale con Jesse McCartney

"[Alla notizia] Ero fuori di me. Stai scherzando? Ero così emozionata. Stavo andando in tour. Avevo un tour bus" ha ricordato la star di Captain Marvel.

Brie Larson in una scena di Ms. Marvel

"È roba da sogno. Quella parte della mia vita, questo breve periodo in cui ero una pop star, è stato come un sogno febbrile, così bizzarro e una deviazione così strana, divertente e assurda. È semplicemente assurdo. Tutta la cosa è assurda, ma l'industria musicale... non era per me".

Il talento di Brie Larson si è sviluppato successivamente nel mondo del cinema.

Il periodo musicale di Brie Larson

All'epoca, nacquero degli attriti tra la star e la sua etichetta, la Casablanca Records, soprattutto dal punto di vista creativo e del look: Brie Larson voleva indossare sneakers e suonare la chitarra elettrica.

Tuttavia, l'amore per la musica non è mai scemato: "Ancora oggi penso che sia una delle forme d'arte più alte" ha dichiarato "È parte di ciò che cerco anche nel mio lavoro, solo che lo faccio attraverso i personaggi. Ma avere messaggi universali raccontati in un modo accessibile alle persone, chiaro ma abbastanza astratto da permettere a ciascuno di farlo proprio, è una forma d'arte meravigliosa, simile e allo stesso tempo completamente diversa dalla mia".

Brie Larson è diventata una star del cinema vincendo nel 2016 anche l'Oscar alla miglior attrice protagonista grazie alla performance nel film Room di Lenny Abrahamson.