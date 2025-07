Brie Larson e Olivia Colman insieme in una nuova miniserie FX: arriva il thriller psicologico Cry Wolf

L'attrice premio Oscar Brie Larson affiancherà la collega premio Oscar Olivia Colman nella miniserie Cry Wolf, che ha ufficialmente ricevuto il via libera per la produzione da FX.

Lo show, scritto da Sarah Treem, era già stato annunciato lo scorso febbraio con la presenza di Olivia Colman nel cast. Le due star parteciperanno al progetto anche nelle vesti di produttrici esecutive.

La nuova miniserie thriller con Brie Larson e Olivia Colman

In base alle prime descrizioni, Cry Wolf sarà una serie psicologica thriller a sfondo familiare. Racconterà la storia di una assistente sociale (Colman) e una madre (Larson), travolte da una crisi quando la figlia adolescente del personaggio della star di Captain Marvel denuncia un abuso.

Olivia Colman in una scena di La figlia oscura

Le due donne saranno spinte al limite mentre cercano di affrontare una situazione che sembra proprio senza via di uscita. La serie è ispirata alla produzione danese Ulven Kommer e Olivia Colman consolida il suo rapporto con FX, dopo aver lavorato a diversi episodi di The Bear, oltre alla miniserie Grandi speranze.

Brie Larson, dai cinecomic alla televisione

Dopo aver conquistato la critica nel 2015 con Room, grazie al quale ha ottenuto il premio Oscar quale miglior attrice protagonista, Brie Larson ha catturato il cuore del grande pubblico con il ruolo di Carol Danvers/Captain Marvel nel Marvel Cinematic Universe, prima di tornare nel personaggio anche nel sequel The Marvels.

In tv, Brie Larson ha recitato anche in United States of Tara e ha ricevuto nomination agli Emmy e ai Golden Globe per la serie di Apple TV+ Lessons in Chemistry.

Brie Larson e Jacob Tremblay in una scena di Room

Sarah Treem, che ha lavorato anche a produzioni come House of Cards con Kevin Spacey e Robin Wright e In Treatment, è conosciuta principalmente per aver creato la serie di successo The Affair, della quale è stata anche showrunner e che vinse il Golden Globe per la miglior serie tv nel 2015.