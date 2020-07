Brie Larson lancia il suo canale YouTube con un divertente video

Brie Larson ha deciso di debuttare nel mondo di YouTube e il suo primo video mostra l'attrice un po' in difficoltà con gli aspetti tecnici e mentre cerca di capire come ha intenzione di usare il proprio canale.

La star, nel filmato spiega inizialmente che online ha potuto imparare cose di ogni tipo come usare la stampante o essere un'attivista migliore, oltre a parlare con moltissime persone tra cui altri attori, make up artist, influencer, il suo personal trainer e persino sua madre che non sembra considerare un'idea particolarmente brillante la nuova iniziativa.

La star di Captain Marvel ha spiegato a People: "Sono incredibilmente ntusiasta nell'entrare a far parte della famiglia di YouTube e avere l'opportunità di condividere un po' di più su me stessa tramite video personali e storie. Per così tanto tempo la percezione di me su internet è stata attraverso questa prospettiva curata con attenzione di un giorno di attività stampa legato a un progetto specifico che stavo promuovendo".

Brie Larson ha aggiunto: "Ho esitato a rivelare troppo di me stessa, in parte per paura di quello che non conosco, ma anche perché avevo questa idea che le persone non avrebbero potuto trovarmi credibile in altri personaggi. Considero il mio canale un modo per allontanarmi da questi pensieri e diventare maggiormente vulnerabile e aperta nei confronti dei miei difetti, di ciò che mi appassiona e di chi sono".