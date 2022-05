Brie Larson e la pole dance: l'attrice condivide le foto del suo allenamento hot

Brie Larson condivide le foto del suo nuovo allenamento per prepararsi al ritorno nei panni di Captain Marvel: la pole dance.

Brie Larson torna a condividere le foto della sua preparazione fisica per il ritorno nei panni di Captain Marvel. Allenamento davvero speciale, visto che l'attrice si starebbe cimentando nella pole dance.

In una serie di foto diffuse su Twitter, Brie Larson rivela scherzosamente di aver preso "una decisione imprudente: provare un nuovo tipo di allenamento".

La prossima incursione di Brie Larson nell'MCU sarà The Marvels, sequel di Captain Marvel in cui la sua eroina si troverà a collabirare con Monica Rambeau (Teyonah Parris) e Kamala Khan (Iman Vellani).

"Quando fai film come questo, sono diversi da qualsiasi altra cosa. Set enormi. Un'enorme quantità di persone sul set. Un sacco di tecnici", ha recentemente detto Brie Larson a Sirius XM parlando di The Marvels. "È un'esperienza davvero unica. Sono un grande fan di Disneyland, quindi mi sembra di poter andare nella mia Disneyland privata ogni singolo giorno. Stanno costruendo tutti questi mondi folli che nessun altro conosce, nessun altro può vedere... Lo vedrete quando uscirà il film, ma per ora è solo mio. È un'esperienza davvero speciale".

The Marvels arriverà nei cinema a luglio 2023.