Johnny Depp aveva convinto Brie Larson che fosse una comparsa sul set di 21 Jump Street

Secondo il co-regista di 21 Jump Street, il costume di Johnny Depp era così convincente che l'attore è perfino riuscito a far credere a Brie Larson di essere solo una comparsa.

Il costume di Johnny Depp era talmente convincente che, sul set di 21 Jump Street di Christopher Miller, è stato un vero e proprio shock per le persone dietro le quinte: perfino Brie Larson ha creduto che la star fosse una delle comparse pronte a recitare nell'adattamento cinematografico della serie televisiva andata in onda a cavallo tra gli anni ottanta e novanta.

Per celebrare il decimo anniversario del primo film basato su 21 Jump Street, il co-regista ha condiviso una serie di "foto e ricordi" della produzione, inclusi alcuni aneddoti relativi alle sequenze nell'hotel in cui si scopre che Depp e Peter DeLuise sono in realtà due agenti della DEA.

Parlando di quanto fosse convincente il costume dell'attore, Miller ha rivelato che "Brie Larson pensava che fosse una comparsa" e ha aggiunto che Depp "ha immediatamente capito di avere una rara opportunità ed è scomparso per 3 ore durante una pausa pranzo al fine di poter camminare per strada in incognito."

Per il film di Phil Lord e Christopher Miller, Johnny Depp ha accettato di fare un cameo e DeLuise si è immediatamente unito a lui: i due attori sono apparsi come membri di una banda di motociclisti le cui operazioni sono direttamente coinvolte nelle indagini degli agenti Morton Schmidt (Jonah Hill) e Greg Jenko (Channing Tatum). Tuttavia, dopo aver abbandonato i loro travestimenti, i loro personaggi vengono rapidamente uccisi dagli ex membri della banda.